Ministrul Apărării, Radu Miruță, a fost întrebat în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, la B1 TV, ce se va întâmpla cu norma de hrană a militarilor. Oficialul a respins ideea eliminării acesteia și a transmis clar că nu va susține un astfel de demers legislativ.

Subiectul a generat dezbateri intense în spațiul public, în contextul discuțiilor despre reducerea cheltuielilor bugetare.

Va fi eliminată norma de hrană a militarilor?

Întrebat direct dacă norma de hrană va fi , ministrul a explicat că, potrivit datelor deținute de el, contribuția ar fi fost de 258 de milioane de lei, adică aproximativ o zecime din suma totală estimată.

“Nu reprezintă militarii o treime, raportat la suma de bani. Eu vă spun pe date concrete, nu pe declarații politice.

Dacă norma de hrană pentru propunerea aflată apărută ieri în discuții, alaltăieri însemna 2,5 miliarde de lei, contribuția MAPN era de 258 de milioane. Adică a 10-a parte din toată situația, însă, eu am spus-o foarte răspicat, nu voi semna un astfel de proiect, pentru că nu se poate să desființezi popotele în toate unitățile militare care există principial, de când s-a pus problema modernizării forțelor militare din România, de la 1859 încoace.”, a declarat ministrul.

De ce respinge ministrul eliminarea normei de hrană

Ministrul Apărării a insistat că deciziile trebuie luate pe baza cifrelor reale și a impactului concret asupra sistemului de apărare, nu pe percepții sau comparații generale cu alte categorii bugetare.

Pentru moment, mesajul ministrului este clar. Nu va semna un proiect care ar elimina norma de hrană a militarilor.