Vîlceanu, întrebat dacă liberalii îl susțin pe Bode: „Pe Ceaușescu l-au susținut românii până în ’89 pentru faptul că erau foarte puțini care vorbeau? Așa e și acum în PNL” / „Așteptăm o intervenție a lui Iohannis” (VIDEO)

Deputatul PNL Dan Vîlceanu, fost secretar general al partidului, a declarat luni, pentru B1 TV, că mulți dintre colegii săi liberali nu vorbesc despre scandalul de în care e implicat Lucian Bode, ministrul de Interne, de să „nu-și pună în cap” pe cineva din partid. El a mai afirmat că toate acțiunile lui Bode, inclusiv lansate de acesta, sunt girate de premierul Nicolae Ciucă, președintele formațiunii, în parte pentru că acesta abia de vreo doi ani e membru în PNL și nu prea-i pasă de ce se întâmplă în partid. Vîlceanu a mai susținut că toată lumea așteaptă o reacție din partea președintelui Klaus Iohannis.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Vîlceanu: Liberalii nu vorbesc public despre Bode de teamă

„Există o stare de teamă în partid. Uitați-vă inclusiv la articolul din , unde o parte din colegi refuză să-și dea numele, unele sunt date pe surse, deși unii colegi și-au dat numele. E și o problemă de a te raporta moral la ce se discută, că sunt colegi care nu știu cum să reacționeze. Ei știu că e greșit ce se întâmplă, dar nici nu vor să-și pună în cap pe cineva de la partid. (…)

Personal, mie nu mi-a fost frică, de asta am și vorbit l-am confruntat pe Bode de fiecare dată. Atât timp cât știu că n-am făcut nimic nelegal, nu aveam de ce să-mi fie teamă. Ăntr-adevăr, în politică vorbim de niște instrumente care, din păcate, sunt folosite. Și eu m-am trezit cu dosar penal, am fost cercetat vreo doi ani și era un dosar politic de la o instituție care era condus de un PSD-ist atunci. Am fost cercetat, s-a dovedit că n-am făcut nimic și am fost lăsat în pace. Eu cred că dacă te știi fără probleme, n-are de ce să-ți fie teamă, dar nu pot vorbi pentru toată lumea”, a declarat Vîlceanu.

Întrebat dacă, în lipsa criticilor publice din partea PNL la adresa lui Bode, putem concluziona că partidul îl susține, Vîlceanu a răspuns: „Pe Ceaușescu l-au susținut toți românii până în ’89 pentru faptul că erau foarte puțini care vorbeau? Exact asta se întâmplă și acum în PNL. Există o stare de teamă”.

Vîlceanu: Nici nu cred că Ciucă îi cunoaște pe toți membrii Biroului Politic

Ciucă „evident girează, că toate chestiunile relatate de Libertatea azi au fost aduse la cunoștință conducerii partidului. (…) Nu s-a întâmplat nimic. Cred că e și un sentiment de nepăsare. că dl Ciucă e membru PNL de vreo doi ani. Nici nu cred că-i știe personal pe toți colegii din BPN, nu știu dacă a apucat să-i întâlnească vreodată pe toți și să-i știe pe nume pe toți”, a mai spus Dan Vîlceanu.

Vîlceanu: Cu toții așteptăm o reacție de la Iohannis în cazul Bode

Întrebat dacă are semnale că Bode e susținut de președintele Klaus Iohannis, Dan Vîlceanu a răspuns: „Nu am argumente să spun că președintele îl susține politic sau nu pe dl Bode. dar evident că cu toții așteptăm o intervenție a președintelui în ce privește scandalul de plagiat, unde e evident că la partid lucrurile trenează. Sunt colegi cu care am discutat și care consideră, ca mine, că Bode trebuie să demisioneze, dar dacă nu se întâmplă, e evident că premierul nu-l poate demite, că și el are aceleași probleme ca dl Bode”.

„Eu cred că reacția președintelui va veni instituțională, prin intermediul premierului, adică va discuta cu premierul și premierul îi va spune dlui Bode dacă-și menține scaunul”, a mai spus Dan Vîlceanu.