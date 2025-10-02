Adrian Mutu și Pescobar, acuzați că au acaparat terenul de rugby. Adrian Mutu și-a deschis o academie privată de fotbal pe terenul Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, aflat sub administrația Ministerului Muncii. Accesul a fost obținut printr-un contract de asociere pentru prestări servicii, nu prin concesiune sau licitație publică, deși legea prevede acest mecanism pentru astfel de spații.

Ce echipe mai au acces pe teren

Teoretic, suprafața de joc ar trebui să rămână deschisă și pentru echipele de care plătesc chirie, formațiile de juniori CSM București, Sportul Studențesc, dar și alte cluburi. Practic, însă, intervalele de vârf, între orele 17:00 și 20:00, au fost rezervate academiei lui Mutu, în timp ce celelalte echipe sunt împinse la ore târzii, greu de gestionat pentru copii și juniori, potrivit unei investigații realizată de .

Cum a fost modificat terenul de către Adrian Mutu și Pescobar

Prin contract, Mutu s-a angajat să modernizeze suprafața de joc. Dacă înainte aceasta avea gazon natural, potrivit atât pentru rugby, cât și pentru fotbal, acum terenul este acoperit cu gazon sintetic și trasat doar pentru fotbal. Vestiarele au fost amplasate la 2,5 metri de margine, sub limita de 3 metri cerută pentru ca un teren să fie omologat la competiții oficiale de rugby.

„Terenul este impracticabil pentru rugby! Dacă noi intrăm acolo, riscăm să ne accidentăm, este periculos să jucăm pe gazon pentru fotbal.”, a povestit pentru GSP un jucător de rugby.

„Noi nu cred că vom mai juca vreodată oficial acolo. Nu e normal așa ceva. Și la antrenamente riști să te accidentezi, au venit ei de cine știe unde și s-au făcut stăpâni peste teren. Așa se întâmplă în România, așa se va întâmpla mereu, suntem neputincioși, noi nu avem ce face”, a mai precizat un alt jucător de rugby.

Va mai putea fi terenul omologat pentru rugby?

Ministerul Muncii susține că gazonul sintetic de 50 mm montat este conform standardelor internaționale World Rugby și ar permite folosirea terenului pentru mai multe sporturi. În schimb, Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby, spune că regulamentele cer cel puțin 3 metri distanță față de obstacole, condiție care nu este îndeplinită. Pentru a putea găzdui meciuri de rugby, ar fi nevoie de o investiție suplimentară de aproape 1 milion de euro.

Cât au investit Adrian Mutu și Pescobar

Adrian Mutu și partenerul său de afaceri, Paul Nicolau („Pescobar”), declară că au cheltuit aproximativ 1,5 milioane de euro pentru gazon, vestiare și nocturnă. Tribunele nu au fost înlocuite, ci doar vopsite. Ministerul Muncii confirmă că nu a finanțat lucrările.

Terenul din Tei, folosit încă din anii ’70 pentru rugby, a fost un reper pentru generații de sportivi și pentru echipa Sportul Studențesc. În ianuarie 2025, cluburile au fost înștiințate că viitoarele contracte sunt puse sub semnul întrebării după implicarea lui Mutu. Astfel, rugby-ul riscă să rămână fără o bază importantă, într-un moment în care naționala României se pregătește pentru Campionatul Mondial din 2027.