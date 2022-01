Adi Mutu, în pole position pentru postul de selecționer. Pe lista FRF a rămas doar „Briliantul”

Federația Română de Fotbal încă nu a anunțat cine va fi succesorul lui Mirel Rădoi la cârma naționalei, iar în ultimele luni au fost vehiculate mai multe nume. Aproape toate s-au dovedit a fi inaccesibile, mai puțin cea agreată de directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, încă de la început – Adrian Mutu, potrivit Gazeta Sporturilor, care spune că instalarea „Briliantul” pare a fi la ora actuală o formalitate ce va fi îndeplinită de Comitetul Executiv.

Pe lista FRF pentru alegerea viitorului selecționer a rămas doar Adrian Mutu

Principalul contracandidat al „Briliantului” la postul de selecționer părea să fie Edward Iordănescu, însă a devenit clar că tehnicianul care s-a despărțit de FCSB nu este o opțiune reală pentru banca echipei naționale, cum a recunoscut-o chiar el.

„Nu s-a pus problema în niciun moment să devin eu selecționer. Am avut o întâlnire cu cineva din Federație, dar am considerat-o doar o întâlnire formală. Și nici nu mă simțeam confortabil să fiu a patra sau a cincea variantă a lor!”, a declarat Edi Iordănescu.

FRF a negociat cu multe nume grele din fotbalul românesc, însă rând pe rând negocierile cu Gică Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu a eșuat.

Astfel, în cursă a mai rămas un singur nume. Varianta Adi Mutu a fost agreată încă de la început și, mai mult decât atât, pe fostul mare fotbalist al echipei naționale nici măcar nu îl deranjează că nu a fost prima opțiune.

Adi Mutu a fost demis de la FCU Craiova în acest sezon, însă multă lume a pus rezultatele slabe ale echipei pe seama lotului, nu a antrenorului. „Briliantul” a pregătit selecționata de tineret la Euro 2021, însă România U21 a ratat calificarea în faza piramidală a competiției, deși a terminat grupa neînvinsă.

Surse din cadrul FRF susțin că ar urma să se desfășoare o ședință a Comitetului Executiv pe 15 ianuarie: „Noi știm că atunci vom aproba angajarea lui Adi ca selecționer”.

„Sunt pe lista naționalei și nu voi lua o decizie până va fi clar. Mai am oferte și din străinătate, și din România, dar contează interesul naționalei fiindcă e o onoare să fiu pe o asemenea listă! Am posibilitatea de a alege în liniște, după ce am trecut prin diverse situații ca antrenor”, spunea Adrian Mutu la GSP Live în finalul anului trecut.