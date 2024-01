Adrian Mazilu a fost prezentat oficial cu „tricolorul” României la noua echipă / Unde l-au cedat cei de la Brighton

Brighton l-a împrumutat pe Adrian Mazilu, în vârstă de 18 ani, celor de la Vitesse Arnhem, în primă ligă a Olandei. Internaționalul „tricolor” va purta tricoul cu numărul 30.

Când l-a adus de la Farul, pentru sportiv. Roberto de Zerbi nu l-a păstrat în lotul pentru actualul sezon.

Sportivul român a fost prezentat special în Olanda, cu „tricolorul” României alături. El a apărut la sediul clubului alături de Benjamin Schmedes. Împrumutul va fi valabil până la finalul stagiunii în curs, potrivit directorului tehnic al lui Vitesse.

„Este o oportunitate incredibilă pentru mine. Vitesse e un club minunat. Evident, vreau să devin un fotbalist important pentru această echipă în lunile care urmează. Abia aștept să încep și să trec la muncă! Am multă energie”, a declarat Adrian Mazilu după semnarea înțelegerii, scrie .

„A fost esențial pentru noi să acoperim postul de extremă în această perioadă de mercato, mai ales că Jonathan Miliano s-a accidentat și va lipsi o lungă perioadă. Adrian este un talent enorm și deja are o experiență importantă pentru vârsta lui. Suntem foarte fericiți că ni se alătură în jumătatea a doua a sezonului”, a declarat Benjamin Schmedes, director tehnic Vitesse.

În sezonul 2016/2017, Vitesse a câștigat Cupa Olandei.

Good luck to Adrian Mazilu, who has joined Vitesse Arnhem on loan. 🇷🇴🤝

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC)