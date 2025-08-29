B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » Andrea Mandorlini, după ce a pierdut cursa către Europa: „Trebuia să avem mai multă încredere. Puteam mai mult”

Elena Boruz
29 aug. 2025, 09:03
Sursă foto: Captură video/YT CFR 1907 Official

Andrea Mandorlini, noul antrenor al celor de la CFR Cluj, a debutat cu o victorie, însă nu a fost de ajuns, pentru ca băieții săi să prindă trenul către Europa.

Deși CFR Cluj i-a învins pe cei de la Hacken, cu scorul de 1-0, în manșa retur din play-off-ul Conference League, scorul la general nu a fost favorabil pentru ei (2-7). Singurul marcator al serii a fost Adrian Păun, care a reușit să trimită mingea între buturi în minutul 48.

Cuprins:

  • Andrea Mandorlini, victorie de moral, cu Hacken: „Am făcut o partidă bună”
  • Ce a declarat tehnicianul înaintea meciului

Andrea Mandorlini, victorie de moral, cu Hacken: „Am făcut o partidă bună”

Andrea Mandorlini se află pentru a treia oară pe banca ardelenilor și, deși a venit în vremuri tulburi la echipă, pare că a reușit să îi stabilizeze, astfel încât să obțină o victorie de moral. Umilința din Suedia nu a fost deloc ușor de purtat pe umeri, iar în manșa retur, clujenii au încercat să „își spele păcatele”.

Tehnicianul a vorbit despre prestația jucătorilor și a explicat că meciul acesta a fost ca „o probă”.

„A fost o probă prin care am văzut jucătorii. Am făcut o partidă bună și cred că în prima repriză puteam mai mult. Trebuia să avem mai multă încredere, dar e o victorie importantă. Echipa nu a primit gol și asta e bine. 

E o situație dificilă, jucători importanți sunt accidentați și am avut meciuri dificile. A fost o stagiune lungă anul trecut, trebuie să ne revenim”, a declarat Andrea Mandorlini, după CFR Cluj-Hacken, conform Digisport.

Ce a declarat tehnicianul înaintea meciului

Antrenorul a făcut o promisiune echipei și suporterilor, înainte de partida cu suedezii. Acesta a transmis că va face tot ce îi stă în putință să scoată echipa din impas.

„În ceea ce privește situația noastră, trebuie să mergem înainte, să ne îmbunătățim. Este un moment greu, dar suntem la un club care trebuie să câștige. Nu ne aflăm într-un moment ușor. Eu sunt aici și încerc să dau totul. Trebuie să avem și noroc pentru a putea să ieși din această șansă. 

Este foarte dificil. Trebuie să încercăm să muncim. A fost o perioadă grea, dar vă asigur că vom încerca să onorăm competiția și clubul. E important să dăm totul”, a transmis Andrea Mandorlini, la conferința de presă premergătoare partidei cu Hacken.

