Andrea Mandorlini a făcut o promisiune, înainte de returul cu Hacken: „Vă asigur"

Andrea Mandorlini a făcut o promisiune, înainte de returul cu Hacken: „Vă asigur”

Elena Boruz
28 aug. 2025, 12:04
Andrea Mandorlini a făcut o promisiune, înainte de returul cu Hacken: „Vă asigur”
Sursă foto: Captură video/YT CFR 1907 Official

Andrea Mandorlini, noul antrenor al celor de la CFR Cluj, a prefațat partida pe care „feroviarii” o vor disputa cu cei de la Hacken, joi, începând cu ora 20:30.

După eșecul lamentabil suferit de CFR în meciul tur din play-off-ul Conference League (2-7), tehnicianul italian încearcă să le redea speranța cfr-iștilor că vor ieși din impas.

Cuprins:

  • Andrea Mandorlini, despre situația în care se află CFR: „Trebuie să mergem înainte”
  • Ce le-a spus tehnicianul elevilor săi: „Asta am transmis echipei”

Andrea Mandorlini, despre situația în care se află CFR: „Trebuie să mergem înainte”

Tehnicianul a vorbit despre problemele cu care se confruntă CFR Cluj. Acesta nu este la prima experiență cu echipa clujeană, ci este pentru a treia oară când se află pe banca ardelenilor.

Mandorlini a precizat că pe lângă motivație și ambiție este nevoie și de puțin noroc. Deși șansele sunt minime ca CFR Cluj să prindă calificare în grupele Conference League, italianul a explicat că va face tot ce ține de el pentru a „onora clubul”.

„Mă bucur să revin, sunt a treia oară aici. Eu am fost mereu aproape de club. Momentul nu este unul ușor. Nu am avut șansa să-l salut pe Dan, sper să reușesc să o fac în următoarele zile. 

În ceea ce privește situația noastră, trebuie să mergem înainte, să ne îmbunătățim. Este un moment greu, dar suntem la un club care trebuie să câștige. Nu ne aflăm într-un moment ușor. Eu sunt aici și încerc să dau totul. Trebuie să avem și noroc pentru a putea să ieși din această șansă. 

Este foarte dificil. Trebuie să încercăm să muncim. A fost o perioadă grea, dar vă asigur că vom încerca să onorăm competiția și clubul. E important să dăm totul”, a transmis Andrea Mandorlini, la conferința de presă premergătoare partidei cu Hacken.

Ce le-a spus tehnicianul elevilor săi: „Asta am transmis echipei”

Înainte de duel, antrenorul a purtat mai multe discuții cu fotbaliști. Acesta le-a explicat că trebuie să dea totul pe teren și să facă tot ce le stă în putință să își revină. Conform declarațiilor sale, să își plângă de milă nu este o soluție.

„Nu știu cum va fi meciul, dar e clar că vorbim de un club care nu a mai trăit o asemenea perioadă. În fotbal trebuie să treci peste. Contează foarte mult ce facem la acest meci. Cu siguranță clubul va ieși din această situație. Nu trebuie să plângem, ci trebuie să facem totul să ne revenim. Asta am transmis echipei”, a adăugat tehnicianul.

Andrea Mandorlini a mai antrenat în trecut echipa. Acesta a fost demis în ianuarie 2024, după înfrângerea surprinzătoare suferită în fața celor de la Botoșani, iar de atunci a rămas liber de contract. Acum, după despărțirea de Dan Petrescu, formația din Gruia s-a înțeles cu italianul pentru a prelua frâiele echipei.

