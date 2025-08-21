B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » Dan Petrescu și-a dat demisia după umilința suferită de CFR Cluj în Suedia: „A fost ultimul meu meci. Mi-e rușine de acest rezultat” (VIDEO)

Dan Petrescu și-a dat demisia după umilința suferită de CFR Cluj în Suedia: „A fost ultimul meu meci. Mi-e rușine de acest rezultat” (VIDEO)

Traian Avarvarei
21 aug. 2025, 23:22
Dan Petrescu și-a dat demisia după umilința suferită de CFR Cluj în Suedia: „A fost ultimul meu meci. Mi-e rușine de acest rezultat” (VIDEO)
Antrenorul Dan Petrescu. Sursa foto: Captură video - CFR 1907 Official / YouTube

Dan Petrescu nu mai e antrenor la CFR Cluj. El și-a dat demisia după ce echipa sa a suferit o înfrângere umilitoare în fața Hacken, echipă ce se află pe locul 10 în campionatul Suediei. „Mi-e rușine de acest rezultat”, a spus Petrescu.

Cuprins

  • Ce a spus Petrescu după meciul Hacken – CFR Cluj
  • Cum s-a terminat partida Hacken – CFR Cluj

Ce a spus Petrescu după meciul Hacken – CFR Cluj

„Am început meciul foarte prost și am primit goluri rapide. Nu cred că ne-am adaptat bine la suprafața de joc. Apoi a fost dificil pentru noi. Häcken a făcut cel mai bun meci al anului și s-a descurcat fantastic în ofensivă.

În același timp, am jucat atât de prost în defensivă. Acum este foarte dificil pentru noi la retur. Îmi pare rău pentru club și pentru toți suporterii.

Totul a mers prost. Este prima dată în 25 de ani când am trăit asta ca antrenor. Niciodată nu am mai experimentat să primesc șapte goluri. Este pentru prima dată.

(n.r. – Care a fost motivul eșecului?) Multe lucruri. Avem mulți jucători mari accidentați. Am jucat multe meciuri într-un timp scurt, așa că jucătorii erau obosiți astăzi. Häcken merita să câștige. Ofensiv, au fost fantastici.

Nu voi fi pe bancă la retur. Acesta a fost ultimul meu meci. Mi-e rușine de acest rezultat”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de după meci, potrivit GSP.

Contractul lui Petrescu cu CFR Cluj urma să expire în 2027.

Cum s-a terminat partida Hacken – CFR Cluj

CFR Cluj a fost învinsă de Hacken în deplasare, scor 2-7, în turul din play-off-ul Conference League. Au marcat: S. Gustafson min. 2, 35, Silas Andersen 18, Svanback 24, Brusberg 49, Dembe 61, 70 / Korenica 38, Cordea 50.

Returul va avea loc pe 28 august, la Cluj.

Oricum, după această umilință, CFR Cluj e ca și eliminată din Conference League.

