Andrei Pavel, șocat de vestea suspendării lui Halep: „Sper să fie puternică să treacă peste”

, după ce în sângele ei ar fi fost găsită o substanță interzisă,

Aceasta a fost eliminată prematur de la US Open, învinsă încă din primul tur, de ucraineanca Daria Snigur, iar după acel eșec a anunțat că își va încheia și anul competițional, cu atât mai mult cu cât a suferit ulterior și o intervenție chirurgicală la nas.

După efectuarea unor analize în timpul turneului din Statele Unite ale Americii, sportiva din Constanța se pare că ar fi apelat la substanțe interzise, așa că în cursul zilei de astăzi Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a anunțat suspendarea temporară a acesteia.

Andrei Pavel a fost devastat după primirea acestei vești, găsindu-și cu greu cuvintele prin care să descrie situația actuală.

Andrei Pavel, înmărmurit de anunțul suspendării Simonei Halep

„Acum am aflat și, m-a sunat toată lumea. M-am uitat pe discursul ei, e șocant, totul este foarte șocant, m-am uitat pe ce a scris ea, am căutat și de substanța aia de care nu am auzit niciodată. Produce globule roșii, nu știu ce să spun. Nu m-am gândit niciodată că o să fie testată pozitiv, că o să ia substanțe. Am lucrat cu ea, o cunosc. Trece printr-o perioadă foarte grea și chestia asta nu e ceva pozitiv. Sper să fie puternică să treacă peste asta. Niciodată nu m-am gândit că este un sportiv sau o persoană care să folosească asemenea lucruri și doresc să nu fie o pată neagră pe cariera ei. Sper să iasă cu capul sus din chestia ăsta, și din divorț. E greu să faci un comentariu la toată chestia asta” a spus Andrei Pavel în exclusivitate pentru

Cât ar putea fi suspendată Halep după ce a fost depistată dopată

Simona Halep a fost suspendată temporar, după ce a fost testată pozitiv la Roxadustat, o substanță interzisă, în timpul turneului US Open. Un prim rezultat a venit pe 7 octombrie, iar vreme de două săptămâni s-a așteptat și o probă B, care confirmă prezența acestei substanțe în sângele sportivei din Constanța.

Astfel, este prima cea mai mare suspendare din tenisul mondial după precedentul caz, cel al Mariei Sharapova, din urmă cu șase ani. Sharapova a fost la vremea respectivă, în 2016, suspendată vreme de 15 luni după o situație similară, în care a fost depistată pozitiv la o substanță interzisă în rândul sportivilor de preformanță. Aceasta și-a recunoscut fapta, după ce a consumat meldonium.

Dacă și de această dată, în cazul Simonei Halep, ar fi vorba despre o suspendare similară, de peste un an, cel mai probabil Halep ar putea reveni în competițiile oficiale abia în anul 2024.

Asta ar însemna ca sportiva din Constanța să nu mai activeze până la aproximativ 33 de ani, așa că această suspendare, în funcție de alte decizii conexe, ar putea reprezenta inclusiv momentul retragerii din sportul de preformanță.

Halep neagă acuzațiile și începe meciul pentru dreptate

După primirea acestei vești, Halep a reacționat imediat pe rețelele de socializare, anunțând că va începe cel mai greu meci din viața ei, acela pentru adevăr, negând faptul că ar fi apelat la substanțe interzise.

„Azi începe cel mai greu meci din viața mea: lupta pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv la substanța numita Roxadustat într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea.

De-a lungul întregii mele cariere, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, e total în opoziție cu valorile cu care am fost educată. Mă simt complet confuză și trădată. Voi lupta până la sfârșit să dovedesc că n-am luat niciodată intenționat o substanță interzisă și am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la iveală.

Nu e despre titluri sau bani, e despre onoare și povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani”, a scris Simona Halep pe rețelele de socializare, imediat după primirea acestei vești.