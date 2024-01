Aryna Sabalenka a câștigat Australian Open 2024 (VIDEO)

Aryna Sabalenka a câștigat turneul Australian Open 2024. Sportiva din Belarus a devenit campioană pentru a doua oară la Australian Open, după ce și-a apărat titlul cucerit anul trecut la Melbourne și a ajuns astfel la două trofee de Grand Slam câștigate la simplu.

Aryna Sabalenka a cucerit titlul la Australian Open 2024, învingând-o pe Qinwen Zheng în două seturi, scor 6-3, 6-2. Sabalenka a ratat patru mingi de meci înainte de a închide partida, după o oră și 16 minute.

La 25 de ani, Aryna Sabalenka a reușit o performanță remarcabilă, nefiind învinsă în niciun set pe parcursul turneului.

Aryna Sabalenka to her family after winning the Australian Open:

“Should I keep speaking English? Because they’re not gonna understand me 😂… Everything I’m doing, I’m doing for you…”🥹

