Australian Open 2022, cu tribunele pline. Rata excelentă de vaccinare din statul Victoria permite relaxarea restricțiilor: „Victorienii și-au respectat partea lor de înțelegere” (VIDEO)

Autoritățile din Victoria au confirmat că Australian Open 2022, primul turneu de Grand Slam al anului, se va desfășura cu tribunele pline. Rata de vaccinare cu schemă completă se apropie de 90% în acest stat australian, astfel că autoritățile au anunțat că majoritatea restricțiilor sanitare pot fi ridicate.

„Victoria este gata să atingă 90% (rată de vaccinare, n.r.) cu schemă completă și principalul ofițer sanitar în exercițiu a hotărât că aproape toate restricțiile pot fi ridicate. Pentru a reduce riscurile, cerințele de vaccinare vor rămâne în vigoare pentru locații ca barurile, iar masca va rămâne în locurile cu risc ridicat”, a scris Dan Andrews, premierul statului Victoria, pe Twitter.

Oficialul australian spune că vestea este una grozavă pentru iubitorii de sport și concerte.

„Evenimentele cu mai puțin de 30.000 de persoane se pot desfășura – nu e nevoie de nicio aprobare. Evenimentele mai mari – cum sunt Boxing Day Test și Australian Open – pot merge înainte la 100% cu un plan aprobat de siguranță sanitară”, a adăugat Dan Andrews.

Victoria is set to hit 90% double dosed and the Acting Chief Health Officer has determined that almost all restrictions can lift tonight.

To reduce risk, vaccination requirements will remain in place for venues like bars, and masks will remain in high risk settings. pic.twitter.com/iWeLjUQBSy

— Dan Andrews (@DanielAndrewsMP) November 17, 2021