Breșă de securitate la US Open. Viața Simonei Halep, în pericol (VIDEO)

Incident la US Open. O breșă de securiate a pus în pericol viața Simonei Halep. În timpul unei pauze de joc din meciul Halep – Rybakina, o spectatoare a intrat pe teren și s-a apropiat foarte mult de româncă. Din fericire, femeia intenționa doar să-și facă un selfie cu aceasta, relatează ziarulevenimentul.ro.

Incidentul a scos la iveală o problemă de securitate, dat fiind faptul că oricine se putea apropia de sportivi, chiar cu intenția de a le face rău.

Nu ar fi prima dată când se întâmplă o tragedie. În 1993, de la Hamburg, Monica Seleș a fost înjunghiată în spate, în timpul unui meci de la turneul german, de un spectator care a intrat pe terenul de joc.

”De ce nu mă surprinde? Tenisul nu pare că a învățat din propriile greșeli,” a concluzionat Matt Zemek, jurnalist Accent Tennis, despre evenimentele de la meciul Halep – Rybakina.

Simona Halep a învins-o pe Elena Rybakina și va juca în optimi cu Svitolina.

Good to know security is tight at the US Open this year.

(H/T @evaconnors) pic.twitter.com/SBR02i7hDu

— Darren Rovell (@darrenrovell) September 3, 2021