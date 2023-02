Campionatului Mondial de Polo U20 va fi organizat de România în București și Otopeni, între 10-18 iunie 2023.

cele mai bune 20 de echipe naționale din lume cu sportivi ce au vârste sub 20 de ani.

Serbia are en-titre la U20, după ce în 2021 a câștigat finala la Praga în fața Italiei. Muntenegru a ocupat locul 3 în cadrul ediției anterioare.

Romanian 🇷🇴 cities Otopeni and Bucharest awarded as hosts of the World Aquatics Men’s U20 Championships 2023

