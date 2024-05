Care este singura carte citită „cap-coadă” de Simona Halep: „Mi-a plăcut foarte mult, am înțeles foarte multe”

Simona Halep, în vârstă de 32 de ani, suspendată după ce cu Roxadustat la US Open 2022, a dezvăluit care a fost cartea citită „cap-coadă”. Fiind o sportivă desăvârșită, nu e de mirare că a atras-o o carte despre sportul alb.

Sportiva noastră a mărturisit că a învățat foarte multe lucruri pe care le-a utilizat și în cariera sa, după ce a citit cartea autobiografică a lui Andre Agassi.

„Open. O autobiografie”, singura carte citită „cap-coadă” de Simona Halep

În cartea lui Andre Agassi, „Open. O autobiografie”, sunt prezentate cu bucuriile legendarului tenismen, care sunt povestite într-un mod fascinant.

„Am și citit cartea lui! Singura cap-coadă, fără oprire! Mi-a plăcut tare mult, am înțeles foarte multe! Și mi-a plăcut tare mult pentru că nu a arătat doar partea bună și frumoasă. A arătat și toate greutățile pe care le-a avut și cum a trăit el anumite momente”, a mărturisit Simona Halep.

Tenismena a interacționat cu Andre Agassi și Steffi Graf în urmă cu 8 ani, când cei doi i-au dat câteva sfaturi prețioase.

„Întâlnirea cu ei m-a ajutat mult, mai ales mental, pentru că eu mereu am fost o persoană emotivă la meciuri și mai ales atunci când aveam de apărat puncte. Chiar m-au luat pe teren amândoi și mi-au spus că atunci când am de apărat puncte este un lucru extraordinar. Am întrebat de ce, că totuși simt presiunea. Și zice: ‘Păi dacă ai jucat o dată bine și ai fost în stare să câștigi turneul respectiv, înseamnă că poți să o faci și a doua oară. Așa să te gândești mereu!’. Și chiar m-am gândit la lucrul ăsta și a fost mult mai ușor să privesc partea pozitivă atunci când aveam de apărat puncte”, a spus Halep, potrivit .

Simona Halep, audiată la TAS în luna februarie

Sportiva noastră va fi de la Lausanne, în perioada 7-9 februarie. Jurnaliștii americani susțin că pedeapsa de patru ani a româncei ar putea să nu fie nici măcar redusă.

„Decizia instanței din septembrie 2023 a stabilit vinovăția lui Halep, condamnând-o la o interdicție de patru ani care se va încheia pe 7 octombrie 2026. Jucătoarea de tenis română a negat imediat acuzațiile, declarându-se nevinovată și neștiind prezența substanței interzise în suplimentele luate.

Dacă Halep a greșit (chiar și cu bună credință), trebuie să plătească, dar măcar trebuie să știe ce, cât și cum. În acest fel, îi iau demnitatea unei sportive care a scris pagini importante din tenisul recent și care a fost vedeta de necontestat a ultimilor 10 ani în circuitul WTA. Simona merită mai mult”, scria presa americană despre cazul de dopaj al sportivei.