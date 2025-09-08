B1 Inregistrari!
Carlos Alcaraz, victorios la US Open. Schimbare de locuri în clasamentul ATP

Carlos Alcaraz, victorios la US Open. Schimbare de locuri în clasamentul ATP

Adrian Teampău
08 sept. 2025, 08:21
Carlos Alcaraz, victorios la US Open. Schimbare de locuri în clasamentul ATP
Carlos ALcaraz și Jannik Sinner Sursa foto: Hepta/ Abaca Press / Xinhua

Jucătorul de tenis Carlos Alcaraz a câștigat trofeul pus în joc la US Open (6-2, 3-6, 6-1, 6-4), iar odată cu acesta și prima poziție în clasamentul ATP. Spaniolul și-a detronat adversarul, pe Jannik Sinner.

Cuprins:

  • Care este importanța victoriei lui Alcaraz
  • Recorduri pentru cei doi tenismeni

Care este importanța victoriei lui Alcaraz

Juătorul de tenis spaniol Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, a câştigat US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului 2025. El l-a învins pe italianul Jannik Sinner, numărul unu mondial, cu 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, în finala care s-a desfășurat la New York.

Meciul a durat două ore și 42 de minute, iar odată cu acest succes relizat în faţa campionului en titre, Carlos Alcaraz va urca pe primul loc în clasamentul ATP. Tenismenul, în vârstă de 22 de ani, şi-a luat astfel revanşa în faţa lui Jannik Sinner (24 ani) pentru înfrângerea suferită în finala de la Wimbledon.

Odată cu victoria de la US Open Alcaraz conduce în confruntările directe cu Sinner, cu scorul 10-5. Alcaraz şi-a trecut în palmares al şaselea său titlu de Mare Şlem din carieră şi al doilea la Flushing Meadows. Primul titlu de la Flushing Meadows data din 2022. El l-a mai învins, în acest an, pe Jannik, în finala de la Roland Garros.

La finalul meciului, câștigătorul, Carlos Alcaraz a fost premiat cu un cec de 5 milioane de dolari pentru victorie. Jannik Sinner a primit un premiu de 2,5 milioane de dolari pentru calificarea în finală.

Recorduri pentru cei doi tenismeni

Este pentru prima oară de la înființarea circuitului competițional ATP când doi jucători s-au înfruntat de trei ori în finalele turneulor de Mare Şlem, în acelaşi sezon. Anterior, această performanță a fost reușită de australienii Roy Emerson şi Fred Stolle în 1964.

Carlos Alcaraze este cel mai tânăr lider mondial din istoria clasamentul ATP, după primul titlu de la New York. El revine pe primul loc pentru prima oară după luna septembrie 2023, punând capăt „domniei” lui Sinner care a ocupat această poziție timp de 65 de săptămâni.

Pentru al doilea an consecutiv, cei doi sportivi își împart cele patru titluri de Mare Şlem ale sezonului. Fiecare dintre ei a obținut câte două titluri.

Sinner este cel mai tânăr jucător din era profesionistă care s-a calificat în toate cele patru finale de Mare Şlem în cursul aceluiaşi sezon. Doar trei jucători au mai reuşit această performanţă înaintea sa. Este vorba despre australianul Rod Laver, elveţianul Roger Federer şi sârbul Novak Djokovic.

