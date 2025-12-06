B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
06 dec. 2025, 23:57
Florentin Petre a dezvăluit câți bani a primit de la Gigi Becali pentru tratamentul care i-a salvat viața: „Mereu când merg la biserică îi mulțumesc”
Sursa Foto: Hepta.ro / SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Cuprins
  1. Câți bani i-a dat Gigi Becali lui Florentin Petre
  2. Petre, despre Becali: M-a salvat într-un moment foarte greu al vieții mele

Florentin Petre îi este profund recunoscător lui Gigi Becali, după ce acesta i-a donat o sumă consistentă pentru tratamentul bolii de care suferea. Petre spune acum că ar merge până la capătul lumii pentru Becali, dar n-ar antrena la FCSB.

Câți bani i-a dat Gigi Becali lui Florentin Petre

Florentin Petre a descoperit în 2000, când cariera sa era în plină ascensiune, că suferă de hepatita C, o boală infecțioasă a ficatului. El a luat tratament, dar în 2014 boala a recidivat într-o formă chiar mai agresivă. Gigi Becali i-a dat atunci circa 40.000 de euro pentru tratament.

„Am fost foarte bolnav atunci. Cam în 2014. Nu mă simțeam bine deloc, îmi era foarte frig. Am fost să-mi fac analizele și mi-au ieșit mai proaste decât prima dată când mi-au descoperit hepatita. M-am speriat foarte tare. Am reluat tratamentul și m-am pus pe picioare. Nea Gigi a avut un rol foarte important. (…)

La momentul acela, tratamentul era foarte scump, undeva la 30-40 de mii de euro. Cine să-ți dea cadou atâția bani? Un rol important l-a avut Ana Maria Prodan. Ea m-a ajutat să ajung la el, prin relația pe care o avea cu Gigi Becali, altfel trebuia să aștept mult și bine. Cam până în perioada asta trebuia să iau tratamentul. Hepatita mea nu era atât de gravă, era undeva de gradul doi și trebuia să aștept, dar nea Gigi m-a salvat mai repede decât preconizam eu”, a spus Florentin Petre, pentru Fanatik.

Petre, despre Becali: M-a salvat într-un moment foarte greu al vieții mele

Întrebat dacă acum ar face orice pentru Gigi Becali, Florentin Petre a răspuns: „Dacă-mi spune mâine că vrea să ia masa cu mine în cea mai îndepărtată zonă a planetei, merg cu el fără niciun fel de problemă, doar să nu mă pună antrenor la FCSB, pentru că n-o să merg niciodată. Aș face orice pentru el după gestul pe care el l-a făcut. M-a salvat într-un moment foarte greu al vieții mele și o să-i mulțumesc mereu. De fiecare dată când merg la biserică îi mulțumesc pentru acest gest”.

