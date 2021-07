Ce a făcut campionul european Robert Glință în finala de 100 m spate, de la Jocurile Olimpice

Robert Glință, campionul european en-titre la 100 m spate, nu a reușit să obțină o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Românul s-a clasat pe ultimul loc, în finală. Doi ruși și un american au prins podiumul.

Clasament în proba de 100 m spate, la Jocurile Olimpice

Evgeny Rylov ( COR) – 51.98 Kliment Kolesnikov (COR) – 52.00 Ryan Murphy (SUA) – 52.19 Thomas Ceccon (Italia) – 52.30 Xu Jiayu (China) – 52.51 Hugo Gonzalez (Spania) – 52.78 Mitch Larkin (Australia) – 52.79 Robert Glință (România) – 52.95

În vârstă de 23 de ani, Robert Glință s-a calificat la limită în finală. În semifinală, sportivul român a ocupat locul al patrulea, ultimul care duce în cursa decisivă. Tânărul sportiv a ajuns și în 2016 în finala probei de 100 de metri spate, la Olimpiada de la Rio de Janeiro. Și în urmă cu cinci ani, locul opt l-a ocupat.

Robert Glință nu s-a simțit în formă maximă. David Popovici și-a îndeplinit obiectivul

Înainte de finală, Glință a recunoscut că nu este în cea mai bună formă.

„Asta e ce simt în apă, nu am senzaţia de a fi super-rapid, super-uşor pe apă, cum am avut-o la alte competiţii. Rămâne de văzut şi de analizat cu antrenorii mei să vedem exact care e situaţia”, a declarat Glință.

Puștiul David Popovici, în vârstă de 17 ani, a obținut locul patru în finala de 200 de metri.

„Eu nu consider că am pierdut medalia, consider că am câştigat locul IV”, a declarat înotătorul.