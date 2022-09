Ce legendă a tenisului a felicitat-o pe Simona Halep în ziua în care a împlinit 31 de ani: „Aștept cu nerăbdare să te revăd” (FOTO)

Simona Halep , iar tenismena originară din Constanța a primit zeci de mesaje de la cunoscuți și fani la ceas aniversar.

Cea mai titrată tenismenă a României a avut un an „plin cu de toate”, după cum spunea chiar ea recent, și nu va mai evolua în circuit în 2022, însă promite să revină pe teren în 2023.

Cu ocazia zilei de naștere, Billie Jean King (de 12 ori campioană de Grand Slam) i-a transmis că abia așteaptă să o revadă pe teren.

„La mulți ani pentru dubla campioană de Grand Slam, Simona_Halep! Aștept cu nerăbdare sa te revăd pe teren in 2023”, a scris Billie Jean King pe Twitter.

Looking forward to seeing you back on the courts in 2023.

De asemenea, și organizatorii unor turnee precum Australian Open, Linz sau Bad Homburg au felicitat-o.

You can always count on Simo to cover the court ⚡️

Happy birthday, . See you in 2023!

