Ce mesaj a transmis Radu Drăgușin la 24 de ore de la debutul la Tottenham / Sportivul român a rupt tăcerea

Radu Drăgușin, cel mai scump fotbalist din istoria României, pentru Tottenham în partida cu Manchester United. Sportivul român a fost introdus pe teren în minutul 85, iar luni seara a scris primele gânduri după începerea noului capitol din viața sa.

Radu Drăgușin a devenit cel mai bine vândut jucător român din toate timpurile, după ce a plecat de la Genoa la Tottenham pentru suma de 30.000.000 de euro.

Sportivul la Tottenham joi, 11 decembrie.

Chiar dacă a început jocul pe bancă, Drăgușin a fost introdus pe teren în minutele de final. Astfel, el și-a semnat debutul la noua sa echipă.

La 24 de ore de la finalul partidei cu Manchester United, românul a avut o primă reacție pe Internet. El a scris un scurt text însoțit de trei imagini în tricoul noii sale echipe.

„Sentiment uimitor la debutul meu pentru acest club incredibil. Mulțumesc fanilor pentru susținere!”, a scris Drăgușin, potrivit .

