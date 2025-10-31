B1 Inregistrari!
Ce nu merge la CFR Cluj: 5 motive pentru care echipa a ajuns în zona retrogradării

Ce nu merge la CFR Cluj: 5 motive pentru care echipa a ajuns în zona retrogradării

31 oct. 2025, 10:54
Ce nu merge la CFR Cluj: 5 motive pentru care echipa a ajuns în zona retrogradării
Sursa foto: Canva
Cuprins
  1. Apărarea este la un nivel foarte slab
  2. Louis Munteanu, departe de forma de anul trecut
  3. CFR Cluj nu a avut o alternativă solidă în atac
  4. Probleme în jocul de posesie
  5. Echipa nu reușește să-și creeze ocazii

Alături de FCSB, CFR Cluj este una dintre dezamăgirile acestui sezon. Echipa obișnuită să lupte, an de an, pentru câștigarea titlului a ajuns în zona retrogradării. După 14 etape disputate din prima ligă, CFR Cluj este pe locul 13, care duce la barajul pentru salvarea de la retrogradare.

De aproape două decenii, CFR Cluj a fost o forță în prima ligă. Din 2008 încoace a câștigat 8 titluri și conduce în topul echipelor cu cele mai multe trofee din acest interval. Puțini anticipau decăderea din acest sezon, în condițiile în care în vară nu s-au produs schimbări masive. Ardelenii nu au pierdut mulți jucători importanți, ba chiar l-au păstrat pe golgheterul Louis Munteanu.

Totuși, lucrurile nu au stat așa cum își doreau cei de la CFR Cluj. Echipa a pornit sezonul cu șansa a doua la pariuri să câștige titlul, după FCSB. Acum, după 14 etape, este a șaptea favorită la titlu, cu cota 17.00 pe Topbet ro. Mai bine stau Rapid (2.85), Universitatea Craiova (4.00), Dinamo (6.00), FCSB (8.00), FC Botoșani (8.00) și FC Argeș (15.00). Cum s-a ajuns aici?

Sursa foto: Canva

Apărarea este la un nivel foarte slab

Principala problemă de la CFR Cluj este faza defensivă. Ardelenii suferă la organizarea de joc și obișnuiesc să primească goluri multe, atât din atacuri poziționale, cât și din faze fixe. CFR Cluj a încasat 26 de goluri în cele 14 meciuri pe care le-a disputat. Mai slab stă doar nou-promovata Metaloglobus, aflată pe ultimul loc în campionat. Problemele din apărare i-au determinat pe cei de la CFR Cluj să aducă pe ultima sută de metri doi jucători cu CV-uri importante, Coco și Zouma, dar nici aceștia nu s-au impus, deși au trecut pe la echipe uriașe, inclusiv Chelsea Londra.

Louis Munteanu, departe de forma de anul trecut

Principalul marcator al lui CFR Cluj din sezonul precedent a fost Louis Munteanu. Acesta a dat 23 de goluri în cele 35 de partide pe care le-a jucat stagiunea precedentă. CFR Cluj a încercat să-l vândă în vară cu 18 milioane de euro, dar mutarea nu a ieșit. Louis a fost dezamăgit că nu a fost lăsat să plece; la un moment dat nu s-a mai prezentat la antrenamente, iar evoluțiile sale ulterioare au fost slabe. Atacantul a marcat un singur gol în cele 8 meciuri pe care le-a jucat în acest sezon și a avut probleme fizice de mai multe ori.

CFR Cluj nu a avut o alternativă solidă în atac

Cum Louis Munteanu a fost ieșit din formă, CFR Cluj nici nu a avut o altă soluție bună în atac. Dintre atacanții din lot, niciunul nu a confirmat. Pe ultima sută de metri a fost adus alt jucător cu CV de top, Islam Slimani, dar acesta a dat doar un gol în 5 meciuri până acum. În plus, CFR Cluj nu are niciun jucător în top 20 golgheteri din prima ligă. Cel mai bine stau Meriton Korenica și Lindon Emmerllahu, ambii cu câte trei reușite.

Probleme în jocul de posesie

CFR Cluj nu a reușit să controleze jocul în multe momente. Ba chiar a fost dominată de echipe considerate mai mici, cum este și Farul. În clasamentul echipelor cu cea mai bună medie de posesie din Superliga, CFR Cluj este pe locul 6, cu 52.64%. Mai bine stau următoarele echipe:

  • Dinamo – 58.79%
  • FCSB – 58.07%
  • Universitatea Craiova – 57.71%
  • U Cluj – 56.64%
  • Rapid – 53.50%

Echipa nu reușește să-și creeze ocazii

CFR Cluj mai suferă dintr-un punct de vedere. Este pe locul 6 în topul echipelor care au cele mai multe ocazii mari pe meci. Doar 2.4 ocazii mari are CFR Cluj în fiecare partidă, în medie. Dinamo, FCSB, FC Botoșani, Hermannstadt și Rapid sunt echipele care stau mai bine.

În aceste condiții, cei de la CFR Cluj se pregătesc din nou de schimbarea antrenorului și îl așteaptă pe Daniel Pancu la cârma echipei. Acesta va fi al 3-lea antrenor al CFR-ului în acest tur din Superliga, după Dan Petrescu și Andrea Mandorlini. Pancu este liber de contract, după despărțirea de echipa națională de tineret a României.

