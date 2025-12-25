Cornel Dinu a dezvăluit ce pensie are după o carieră de peste 40 de ani la Dinamo, ca jucător, apoi în diverse funcții de conducere. Fostul fotbalist s-a plâns că alții au lucrat mai puțin ca el, dar încasează pensii aproape duble.

Ce a spus Cornel Dinu despre pensia sa

„Pensia mea nu e dintre cele nesimțite. Eu am ieșit pe vechiul sistem de pensionare, în 2003, cu 5.000 de lei, și acum pensia mea a ajuns la 6.200 de lei… Eu am avut 40 de ani la Dinamo, cu funcții de conducere.

Și doamna Lipă (n.r. – Elisabeta Lipă, fostă campioană olimpică), și doamna Monica Iagăr (n.r. – fostă atletă, medaliată cu aur la nivel european), care au stat trei-patru ani președinte la Dinamo, au ieșit la pensie cu 12.000 de lei. Și n-au nici jumătate din anii mei în Ministerul de Interne. Dreptate mioritică… Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei!”, a spus Cornel Dinu, acum ceva timp, pentru Fanatik.

Cornel Dinu suferă de depresie

În vară, Cornel Dinu că suferă de depresie, nu poate să doarmă noaptea și n-a mai ieșit din casă de un an și jumătate: „Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Nu e rău, dar asta e viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. (…) Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. și practic sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua”.

Constantin ”Tică” Dănilescu, fost președinte la Steaua și la Dinamo, recent că mai vorbește doar prin mesaje cu prietenul său, Cornel Dinu, deoarece acesta s-a închis în el.

”Tică” a ținut apoi să-i transmită un mesaj direct prietenului său: „Cornele, fii puternic, de la prietenul tău de-o viață, Tică!”.