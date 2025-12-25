B1 Inregistrari!
Ce pensie are Cornel Dinu după o carieră de peste 40 de ani: „Ăsta-i un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei"

Traian Avarvarei
25 dec. 2025, 17:25
Ce pensie are Cornel Dinu după o carieră de peste 40 de ani: „Ăsta-i un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
Cornel Dinu. Sursa foto: Captură video - Orange Sport Romania / YouTube

Cornel Dinu a dezvăluit ce pensie are după o carieră de peste 40 de ani la Dinamo, ca jucător, apoi în diverse funcții de conducere. Fostul fotbalist s-a plâns că alții au lucrat mai puțin ca el, dar încasează pensii aproape duble.

Ce a spus Cornel Dinu despre pensia sa

„Pensia mea nu e dintre cele nesimțite. Eu am ieșit pe vechiul sistem de pensionare, în 2003, cu 5.000 de lei, și acum pensia mea a ajuns la 6.200 de lei… Eu am avut 40 de ani la Dinamo, cu funcții de conducere.

Și doamna Lipă (n.r. – Elisabeta Lipă, fostă campioană olimpică), și doamna Monica Iagăr (n.r. – fostă atletă, medaliată cu aur la nivel european), care au stat trei-patru ani președinte la Dinamo, au ieșit la pensie cu 12.000 de lei. Și n-au nici jumătate din anii mei în Ministerul de Interne. Dreptate mioritică… Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei!”, a spus Cornel Dinu, acum ceva timp, pentru Fanatik.

Cornel Dinu suferă de depresie

În vară, Cornel Dinu a mărturisit că suferă de depresie, nu poate să doarmă noaptea și n-a mai ieșit din casă de un an și jumătate: „Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Nu e rău, dar asta e viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. (…) Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. și practic sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua”.

Constantin ”Tică” Dănilescu, fost președinte la Steaua și la Dinamo, a povestit recent că mai vorbește doar prin mesaje cu prietenul său, Cornel Dinu, deoarece acesta s-a închis în el.

”Tică” a ținut apoi să-i transmită un mesaj direct prietenului său: „Cornele, fii puternic, de la prietenul tău de-o viață, Tică!”.

