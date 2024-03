Ce veste minunată! Simona Halep revine în circuitul WTA. Sportiva noastră va participa la Miami Open

Simona Halep a anunțat joi seara, 7 martie, că revine în circuitul WTA și va participa la Miami Open, care debutează pe 17 martie.

Sportiva noastră a primit marți, 5 martie, verdictul final din partea TAS cu privire la cazul de dopaj în care a fost implicată: .

După vestea mult așteptată, tenismena la turneul de la Miami.

Simona Halep va participa la Miami Open

„Sunt încântată să vă anunț pe toți că voi reveni în circuitul WTA peste două săptămâni, la @miamiopen! Mulțumesc turneului pentru că mi-a oferit această oportunitate și abia aștept să mă întorc pe teren și să concurez. Ne vedem cu toții curând!”, a scris Simona Halep pe Instagram.

Ce mesaj le-a transmis tenismena românilor, după reducerea suspendării

Sportiva s-a întors în România, după ce a aflat verdictul final de la TAS. Imediat cum a ajuns în țară, tenismena a oferit o serie de declarații și, cu această ocazie, .

„A fost o veste minunată, aşa cum visam, pentru că aşa trebuia să fie. Adevărul a ieşit la suprafaţă şi în sinea mea mereu am ştiut că nu am făcut nimic şi că nu am luat niciodată o substanţă interzisă şi nici nu am avut această intenţie.

Mă bucur că s-a judecat corect şi că pot să joc tenis.

Românilor ce pot să le spun?! A fost o susţinere necondiţionată şi m-au ajutat să lupt până la capăt să arăt adevăru”, a spus Simona Halep, când a ajuns pe Aeroportul Henri Coandă.