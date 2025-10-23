După ce a renunțat la postul de antrenor al Farului Constanța, Gică Hagi pare pregătit să facă o schimbare majoră în viața personală. Legenda fotbalului românesc ar putea să se stabilească definitiv în Turcia, mai exact în orașul Alanya, acolo unde evoluează în prezent fiul său, Ianis Hagi. Presa turcă scrie că „Regele” a început deja demersurile pentru o mutare permanentă.

De ce ar vrea Gică Hagi să se mute în Alanya

Publicațiile din Turcia au scris că Hagi ar fi decis să se mute definitiv în Alanya, loc pe care îl vizitează frecvent datorită fiului său. „Numărul 10 de neuitat al lui Galatasaray și legenda fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, a decis să se mute definitiv în Alanya, oraș pe care l-a vizitat frecvent datorită faptului că fiul său, Ianis Hagi, evoluează la Alanyaspor”, au transmis jurnaliștii de la .

Conform sursei citate, „Hagi a sosit în oraș astăzi (n.r. pe 22 octombrie) și a început căutările pentru o proprietate, discutând și cu agenți imobiliari. Familia sa este interesată în mod special de vile moderne și pitorești.” Informațiile indică faptul că mutarea este mai mult decât o simplă vizită, iar decizia ar putea marca o etapă nouă în viața fostului mare fotbalist.

Ce legătură are această decizie cu Ianis Hagi

Dorința de a se stabili în Alanya pare motivată în principal de prezența fiului său acolo. Ianis Hagi a semnat în septembrie cu Alanyaspor, din postura de jucător liber, iar contractul său este valabil până în vara anului 2027. Internaționalul român s-a integrat rapid în noua echipă, bifând deja cinci partide în Super Lig, în care a înscris un gol spectaculos și a oferit o pasă de gol în remiza cu Genclerbirligi, scor 2-2.

În etapa precedentă, Ianis a contribuit decisiv la unica reușită a meciului cu Goztepe, înscrisă de Umit Akdag, jucător aflat pe radarul selecționerului Mircea Lucescu. Prezența sa constantă în lot și evoluțiile solide ar putea fi motive importante pentru care Gică Hagi dorește să se apropie de fiul său, după ani de carieră petrecuți la distanță.

Ce legătură are Hagi cu fotbalul turc

Turcia reprezintă un capitol special în cariera lui Gică Hagi. Fostul mijlocaș ofensiv a ajuns în 1996 la Galatasaray, transferat de la FC Barcelona, și a rămas acolo timp de cinci sezoane. A fost perioada în care a devenit o adevărată legendă pentru fanii echipei din Istanbul, marcând 73 de goluri în 192 de meciuri. Sub conducerea sa pe teren, Galatasaray a cucerit patru titluri de campion, două Cupe ale Turciei și, în 2000, Cupa UEFA și Supercupa Europei, potrivit Fanatik.ro.

Ca antrenor, Hagi a revenit în turc de mai multe ori. A pregătit Bursaspor în 2003, apoi a avut două mandate la Galatasaray, în sezoanele 2004-2005 și 2010-2011. În primul său mandat la echipa din Istanbul, a reușit să câștige o Cupă a Turciei, performanță care i-a consolidat și mai mult statutul de simbol al clubului.

Ce fel de oraș este Alanya, noua posibilă casă a „Regelui”

Alanya este un oraș turistic din sudul Turciei, situat pe malul Mării Mediterane. Localitatea are o populație de aproximativ 400.000 de locuitori și este cunoscută pentru climatul blând, plajele întinse și zonele rezidențiale moderne. Pentru familia , acest oraș oferă nu doar liniștea unei vieți la malul mării, ci și apropierea de mediul sportiv în care Ianis evoluează.

Mutarea definitivă a lui Gică Hagi în Alanya ar reprezenta o schimbare importantă pentru legenda fotbalului românesc, care, după ani dedicați antrenoratului și conducerii Farului, pare să caute un nou echilibru între viața personală și pasiunea pentru fotbal.