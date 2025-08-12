B1 Inregistrari!
Ciprian Marica, reacție după transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven: „Sunt dezamăgit și eu"

Ciprian Marica, reacție după transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven: „Sunt dezamăgit și eu”

Elena Boruz
12 aug. 2025, 23:31
Ciprian Marica, reacție după transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven: „Sunt dezamăgit și eu”
Foto: Facebook/ Ciprian Marica

Ciprian Marica, fostul fotbalist al echipei naționale de fotbal a României, a reacționat în urma transferului lui Dennis Man la PSV Eindhoven. 

Fostul atacant a vorbit despre evoluția lui Mann la Parma, dar și despre decizia italienilor de a se despărți de aripa dreaptă. Fotbalistul de picior stâng a evoluat un singur sezon pentru „cruciați” și, deși promitea mult, în ultima perioadă, Man nu s-a mai ridicat la nivelul așteptărilor.

Cuprins:

  • Ciprian Marica: „Poate avea nevoie de acest transfer”
  • Ce a declarat Dennis Man despre transferul la PSV

Ciprian Marica: „Poate avea nevoie de acest transfer”

Marica a explicat faptul că se aștepta ca italienii să îl susțină mai mult pe român. De asemenea, acesta a declarat că este posibil ca transferul la PSV să îi priască.

Sunt dezamăgit și eu de Parma, mă așteptam să aibă mai multă încredere și susținere pentru Man, cu toate că nici evoluțiile lui, cel puțin din ultima perioadă, nu au fost cele așteptate. Poate avea nevoie de acest transfer, trecuse cumva de perioada de acomodare, demonstrase la Parma și aș fi vrut să îl văd cu mai multă continuitate.

Acum, sigur, o nouă provocare, înțeleg că a fost dorit de PSV și sper să se integreze. E un campionat mult mai ușor, clar, mult mai ofensiv, s-ar putea să fie mai pe placul lui”, a spus Ciprian Marica, potrivit sport.ro.

Ce a declarat Dennis Man despre transferul la PSV

Conform celor de la PSV, Dennis Man a fost încântat să audă că este dorit de club. Acesta a acceptat propunerea, imediat ce a primit-o.

„Când agentul meu m-a sunat și mi-a spus că PSV mă dorește, am zis imediat: Hai să mergem! Acesta este clubul la care orice jucător ambițios vrea să ajungă. Are o istorie mare și se bate pentru trofee în fiecare sezon. Sunt nerăbdător să încep și vreau să câștig cât mai multe trofee cu PSV”, a declarat Man, scriu oficialii de la PSV.

