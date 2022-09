Clipe dramatice la meciul dintre Cadiz și Barcelona. Unui fan i s-a făcut rău, iar portarul gazdelor a fugit după defibrilator (FOTO, VIDEO)

Partida disputată sâmbătă seară de Barcelona la Cadiz în campionatul Spaniei a fost marcată de clipe dramatice, în condițiile în care unui suporter din tribune i s-a făcut rău. Meciul a fost întrerupt circa o oră.

Când mai erau doar câteva minute din joc, un suporter aflat în spatele porții apărate de Jeremias Ledesma s-a prăbușit inconștient. Portarul lui Cadiz a lăsat mingea din mână și a fugit spre marginea terenului ca să aducă un defibrilator.

Jeremías Ledesma, Cádiz goalkeeper, runs with a defibrillator in hand to give it to the paramedics so that they can assist the fan who is decompensated. Respect!

