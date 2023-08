Cornel Dinu, spre Cristi Borcea: „Ţăranule de Pantelimon!”

Cristi Borcea, fostul acţionar al lui Dinamo, a vorbit despre vremurile de mult apuse, din anii ’90, în care el începea să crească în poziţia de conducător al roş-albilor. Paşii lui ar fi fost ghidaţi de Cornel Dinu, oficial al „câinilor” în acele vremuri.

Fostul patron al lui Dinamo și-a reamintit cum a fost pus la punct de Cornel Dinu pentru că a avut o apariție publică în 1996, după ce echipa a reușit o revenire spectaculoasă.

Dinu l-a numit pe Borcea „ţăran de Pantelimon”

”Mie mi-a spus nea Cornel când am ieșit o dată. Am luat-o de pe locul 14 și am terminat pe locul trei în 1996. Am ieșit și eu la televizor. M-a făcut nea Cornel zob. Zob m-a făcut!

‘Niciodată nu mai scoți un diftong, țăranule de Pantelimon’. I-am zis ‘Nea Cornele, m-am născut în București’, a zis ‘Tu ascultă aici.

Nu mai ieși niciodată la televizor, doar când iei campionatul. Doar Cupa sau locul doi, eșec pentru Dinamo. Doar locul 1!’”, a povestit Cristi Borcea, la Digi Sport.

Cristi Borcea a avut și un sfat pentru actuala conducere a lui Dinamo.

”Trebuie să vorbim și de buget. Trebuie să aduci dinamoviștii la stadion, cum am făcut eu. Sunt oameni cu rulaje între 500 de milioane și un miliard.

Dacă îl sună Lupescu pe Cohn, eu zic că vine și sponsor, și la meci. Eu am spus pentru binele lor. Eu am spus cum văd”, a spus Cristi Borcea, pentru sursa amintită.