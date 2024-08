Corvinul Hunedoara a pierdut acasă cu FC Astana, în preliminariile Conference League. Florin Maxim: E prima oară când efectiv nu am explicaţii

Corvinul Hunedoara a fost învinsă de echipa kazahă FC Astana, scor 1 – 2, în meciul disputat joi, în Sibiu, în prima manşă a turului al treilea preliminar al Conference League. Meciul din manşa secundă se va juca pe 15 august, pe Stadionul Almatîi Ortalik din Almatîi.

Prima repriză a fost foarte bună, Corvinul reușind să deschidă scorul prin Antonio Manolache (37). A doua, însă, a fost dominată de kazahi, care au înscris prin Ousmane Camara (62) şi Geoffrey Charles (80), informează

Dacă va trece de FC Astana, Corvinul va juca în play-off cu scoţienii de la St Mirren FC sau cu norvegienii de la SK Brann Bergen.

Antrenorul Florin Maxim: E prima oară când efectiv nu am explicaţii

Antrenorul Corvinului, Florin Maxim, a admis că n-au jucat bine în a doua repriză. Totuși, el s-a arătat încrezător că vor întoarce scorul în meciul din manșa secundă.

„E prima oară când efectiv nu am explicaţii. Astana e o echipă matură, a aşteptat, a avut răbdare, noi nu am reuşit să o blocăm şi am luat primul gol, apoi şi pe al doilea. Parcă am fost incapabili să reacţionăm. A doua repriză nu am arătat bine deloc. Dar mergem în Kazahstan să câştigăm şi să ne calificăm. În lotul lor sunt 12 internaţionali, dar nu pot să zic că m-au surprins. Într-adevăr, ei au fost mai pragmatici. Chiar nu pare imposibil să întoarcem această întâlnire. Astana are jucători de calitate, nu vreau să par impertinent, dar se poate întoarce rezultatul acolo. Eu chiar cred în calificare”, a declarat Florin Maxim, la DigiSport, potrivit

El a mai susținut că au luat mult prea ușor cele două goluri: „Am fost incapabili să ieşim în întâmpinare pe faza defensivă, am luat două goluri foarte uşor, e meteahna noastră. Tot vorbim despre această problemă, e frustrant. Dar sper să învăţăm din asta şi să mergem mai departe. După 1-0 la pauză, să intrăm în repriza a doua şi 15 minute să nu punem piciorul pe minge, nu ştiu, pentru mine e inexplicabil. Trebuie să vorbesc cu băieţii să vedem ce s-a întâmplat, pentru că eu efectiv nu am cuvinte”.