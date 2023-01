David Gold, unul dintre patronii lui West Ham United, a murit la vârsta de 86 de ani

Unul dintre patronii lui West Ham United a murit. Anunțul oficial a fost postat pe contul de Twitter al clubului.

David Gold era coacționar al clubului din 2010, atunci când a preluat cu David Sullivan pachetul majoritar al grupării.

„Cu mare regret vă anunțăm că unul dintre coacționari, David Gold, a încetat din viață în această dimineață după o luptă cu o boală”, a fost mesajul celor de la West Ham United de pe Twitter.

„Din toate aventurile noastre, niciuna nu ne-a adus bucurie mai mare decât momentul în care am ajuns la West Ham, în ianuarie 2010. David a avut o conexiune specială cu clubul. Mereu a vrut ce e mai bun pentru formația asta, moartea lui este o pierdere pentru noi toți”, este mesajul coacționarului Sullivan, potrivit .

