De ce au renunțat Simona Halep și Darren Cahill la colaborare. Fostul lider mondial, declarații inedite pentru jurnaliștii australieni

Simona Halep, a 20-a tenismenă a lumii, a vorbit cu jurnaliștii australieni despre relația pe care a avut-o Darren Cahill, antrenorul cu care a atins culmile tenisului feminin. Ea spune că, deși drumurile lor s-au despărțit de comun acord în luna septembrie, îi va rămâne mereu recunoscătoare tehnicianului australian.

Simona Halep anunțase în luna septembrie că a renunțat la colaborarea cu Darren Cahill

În cei șase ani în care a colaborat cu Darren Cahill, Simona Halep a atins vârful clasamentului WTA și a câștigat Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

Simona Halep și Darren Cahill au mai făcut o pauză în anul 2019, însă de această dată decizia a fost una definitivă, iar fostul lider mondial l-a reangajat pe Adrian Marcu pentru a colabora cu Daniel Dobre.

„A fost o relație grozavă și încă îmi este prieten”, a spus Simona Halep, luni, despre Darren Cahill, potrivit News.com.au.

„A fost familia mea într-un fel, deci nu pot să îl numesc un simplu antrenor. M-a învățat multe lucruri în afara terenului; cum să trăiesc mai ușor, cum să trăiesc mai relaxată, cum fac toți australienii. Am câștigat Marele Șlem pe care mi l-am dorit întotdeauna și am trecut la nivelul următor cu ajutorul său, deci îi voi fi mereu foarte recunoscătoare. Și am auzit că este prin preajmă, deci abia aștept să îl văd”, le-a mai spus Halep jurnaliștilor australieni.

Fostul lider mondial susține că despărțirea a fost una amiabilă.

„Decizia a fost de ambele părți și probabil că am fost prea mult timp împreună ca antrenor și ca jucător, iar uneori trebuie să oprești asta – dar încă avem o relație bună”, a continuat dubla-câștigătoare de Grand Slam.

Simona Halep va începe noul sezon chiar în această săptămână, la Melbourne Summer Set One, competiție la care va evolua din postura de a doua favorită, după Naomi Osaka.

Pentru ea, ultimul turneu a fost Linz Open din Austria, de la jumătatea lui noiembrie 2021, turneu pe care s-a văzut nevoită să îl abandoneze în faza semifinalelor din cauza unei accidentări la genunchi. În același an a mai ratat French Open, Wimbledon și Jocurile Olimpice de la Tokyo, însă din cauza accidentării la gambă.

În vârstă de 30 ani și într-o formă bună de joc din nou, sfert-finalista ediției trecute de Australian Open consideră că încă mai poate fi o forță în tenisul feminin.