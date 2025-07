David Popovici nu va participa pe 1 august la proba de 50 de metri de la Campionatele Mondiale de , potrivit .

Cu toate că specialiștii anticipau și o apariție în proba de 50 de metri liber, iată că va încheia probele, joi, odată cu finala de 100 de metri liber. Aceasta va fi ultima apariție în bazinul din Singapore pentru marele campion român.

David Popovici a obținut deja o medalie de aur la proba de 200 de metri liber, iar joi, de la ora 14:31, va lupta tot pentru locul întâi în proba de 100 de metri liber.

Amintim că David în vârstă de 20 de ani s-a calificat cu al doilea timp din semifinale, 46:84, fiind depășit doar de americanul Jack Alexy, cu un timp de 46:81.

Cum s-a simțit David Popovici după ce a câștigat aurul la proba de 200 metri liber?

David Popovici a încheiat cursa cu un timp excelent, de 1:43.53, consolidându-și statutul de cel mai rapid înotător al lumii pe această distanță. La scurt timp după ce a devenit din nou campion mondial, David Popovici a făcut o declarație emoționantă. Campionul român mărturisit că această victorie îl face chiar mai fericit decât aurul olimpic câștigat anul trecut la Paris.

„Sunt mai fericit decât am fost după Jocurile Olimpice. De ce? Pentru că această victorie a venit după un an mai relaxant. M-am antrenat mai mult pentru Jocurile Olimpice. Mă bucur mai mult pentru această medalie decât pentru cea olimpică. M-am motivat spunându-mi că trebuie să câștig, trebuie să fac asta, trebuie să înot, chiar dacă nu câștig, trebuie să ofer tot ce am mai bun”, a declarat David Popovici, după cucerirea medaliei de aur, citat de .