B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » A murit Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei! Doliu în fotbalul românesc!

A murit Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei! Doliu în fotbalul românesc!

Ana Maria
03 nov. 2025, 11:57
A murit Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei! Doliu în fotbalul românesc!
Sursa Foto: SudSteaua.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Constantin Zamfir
  2. Ce a însemnat pentru fotbalul românesc
  3. Cum va fi omagiat fostul mare fotbalist

Constantin Zamfir, fostul atacant emblematic al echipei Steaua București, a murit la vârsta de 74 de ani.

Cine a fost Constantin Zamfir

Constantin Zamfir s-a născut pe 15 mai 1951 în localitatea Godeasca, județul Giurgiu. Zamfir a fost unul dintre jucătorii remarcabili ai fotbalului românesc în anii ‘70. A evoluat pentru Steaua în perioada 1975-1980, perioadă în care și-a demonstrat calitățile pe teren și a devenit un nume respectat de fani și colegi.

Ce a însemnat pentru fotbalul românesc

Pe lângă cariera impresionantă la club, Constantin Zamfir a fost și component al echipei naționale a României, pentru care a jucat în 12 meciuri și a marcat un gol. Fostul său antrenor, Emeric Ienei, l-a elogiat cu vorbe pline de respect și regretul pentru fostul mare fotbalist:

„Puțini fotbaliști am antrenat în cariera mea, care să fi avut atâtea calități precum Zamfir”. Această declarație reflectă măsura în care Zamfir a influențat fotbalul românesc și rămâne în amintirea multor români ca un jucător talentat și dedicat.

Constantin Zamfir a fost apreciat nu doar pentru abilitățile sale tehnice, ci și pentru spiritul de luptător și dedicarea față de echipă. Cariera sa a inspirat generații de fotbaliști români, iar dispariția sa reprezintă o pierdere importantă pentru sportul național.

Cum va fi omagiat fostul mare fotbalist

Pentru a-i aduce un ultim omagiu, toate meciurile etapei a 16-a din SuperLiga României vor începe cu un moment de reculegere dedicat memoriei lui Constantin Zamfir. Această inițiativă simbolică este menită să onoreze contribuția sa la sportul românesc și să ofere un cadru de respect față de viața și cariera acestui mare fotbalist.

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a transmis, de asemenea, un mesaj de condoleanțe: „Sincere condoleanțe familiei greu încercate! Dumnezeu să-l odihnească!”.

În contextul pierderii unei astfel de personalități, comunitatea fotbalistică se unește pentru a-l păstra veșnic în amintire.

Tags:
Citește și...
Schimbare de lider în Superliga. Rapid a încheiat la egalitate cu Universitatea Craiova (2-2)
Sport
Schimbare de lider în Superliga. Rapid a încheiat la egalitate cu Universitatea Craiova (2-2)
Fotbal Superliga. FCSB, victorie la pas cu Universitatea Cluj (2-0)
Sport
Fotbal Superliga. FCSB, victorie la pas cu Universitatea Cluj (2-0)
Fotbal Superliga. Dinamo București, victorie dramatică în fața CFR Cluj (2-1)
Sport
Fotbal Superliga. Dinamo București, victorie dramatică în fața CFR Cluj (2-1)
Kylian Mbappé a primit „Gheata de Aur”. Starul francez le-a mulțumit colegilor: „Datorită lor sunt la apogeul meu”
Sport
Kylian Mbappé a primit „Gheata de Aur”. Starul francez le-a mulțumit colegilor: „Datorită lor sunt la apogeul meu”
România poate fi gazda finalei Europa League. FRF a depus candidatura pentru prestigiosul act
Sport
România poate fi gazda finalei Europa League. FRF a depus candidatura pentru prestigiosul act
Gigi Becali, pus la încercare de Fisc. Cât riscă FCSB după analiza de risc ANAF
Sport
Gigi Becali, pus la încercare de Fisc. Cât riscă FCSB după analiza de risc ANAF
Ce nu merge la CFR Cluj: 5 motive pentru care echipa a ajuns în zona retrogradării
Sport
Ce nu merge la CFR Cluj: 5 motive pentru care echipa a ajuns în zona retrogradării
Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă la Hong Kong. Românca merge în sferturi: „N-a fost ușor să revin”
Sport
Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă la Hong Kong. Românca merge în sferturi: „N-a fost ușor să revin”
Scandal la lotul feminin de gimnastică între sportiva Denisa Golgotă și Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei Voinea. Acuzații grave și amenințări
Sport
Scandal la lotul feminin de gimnastică între sportiva Denisa Golgotă și Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei Voinea. Acuzații grave și amenințări
Djokovic despre cine îl motivează să continue după 40 de ani
Sport
Djokovic despre cine îl motivează să continue după 40 de ani
Ultima oră
11:44 - Tragedie în „tărâmul lui Dracula”. Un turist italian a murit pe neașteptate la Castelul Bran
11:39 - Simion cere suspendarea lui Nicușor Dan. Cum ar fi încălcat șeful statului Constituția (VIDEO)
11:37 - O nouă lovitură pentru Anca Alexandrescu. Ce mesaj circulă pe grupurile interne ale partidului AUR, după anunțul lui Călin Georgescu
11:07 - Românii și-au recalibrat prioritățile de cumpărare. Cum arată piața auto fără programul Rabla în 2025
11:01 - Luptă strânsă între Ciucu și Băluță la primăria Capitalei. Cei doi, umăr la umăr în sondaje. Drulă și Alexandrescu sunt departe
10:58 - Ruptură surprinzătoare în tabăra suveranistă. Cum a reacționat Anca Alexandrescu după ce Călin Georgescu a evitat să o susțină la Primăria Capitalei: “Nimic nu mă va opri”
10:33 - Un primar a fost împușcat mortal în Michoacán, în timpul festivităților de Ziua Morților (VIDEO)
10:30 - Mecanicul erou din Londra, în stare critică. Cine este și cum a salvat viețile mai multor pasageri aflați în trenul în care a avut loc atacul cu cuțitul
10:24 - Frații Micula, călcați de procurori. Cum au vrut să scape de datoriile față de stat
10:13 - Ortodonție modernă pentru un zâmbet impecabil: Tratamente personalizate cu alignere premium la DENT ESTET