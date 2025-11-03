Constantin Zamfir, fostul atacant emblematic al echipei Steaua București, a murit la vârsta de 74 de ani.

Cine a fost Constantin Zamfir

Constantin Zamfir s-a născut pe 15 mai 1951 în localitatea Godeasca, județul Giurgiu. Zamfir a fost unul dintre jucătorii remarcabili ai fotbalului românesc în anii ‘70. A evoluat pentru în perioada 1975-1980, perioadă în care și-a demonstrat calitățile pe teren și a devenit un nume respectat de fani și colegi.

Ce a însemnat pentru fotbalul românesc

Pe lângă cariera impresionantă la club, Constantin Zamfir a fost și component al echipei naționale a României, pentru care a jucat în 12 meciuri și a marcat un gol. Fostul său antrenor, Emeric Ienei, l-a elogiat cu vorbe pline de respect și regretul pentru fostul mare fotbalist:

„Puțini fotbaliști am antrenat în cariera mea, care să fi avut atâtea calități precum Zamfir”. Această declarație reflectă măsura în care Zamfir a influențat fotbalul românesc și rămâne în amintirea multor români ca un jucător talentat și dedicat.

Constantin Zamfir a fost apreciat nu doar pentru abilitățile sale tehnice, ci și pentru spiritul de luptător și dedicarea față de echipă. Cariera sa a inspirat generații de fotbaliști români, iar dispariția sa reprezintă o pierdere importantă pentru sportul național.

Cum va fi omagiat fostul mare fotbalist

Pentru a-i aduce un ultim omagiu, toate meciurile etapei a 16-a din SuperLiga României vor începe cu un moment de reculegere dedicat memoriei lui Constantin Zamfir. Această inițiativă simbolică este menită să onoreze contribuția sa la sportul românesc și să ofere un cadru de respect față de viața și cariera acestui mare fotbalist.

a transmis, de asemenea, un mesaj de condoleanțe: „Sincere condoleanțe familiei greu încercate! Dumnezeu să-l odihnească!”.

În contextul pierderii unei astfel de personalități, comunitatea fotbalistică se unește pentru a-l păstra veșnic în amintire.