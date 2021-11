Edi Iordănescu, prima reacție după ce a decis să plece de la FCSB

Edi Iordănescu a decis să părăsească FCSB după nici trei luni de când a ajuns pe banca roș-albaștrilor. Și nu din cauza numeroaselor cazuri de COVID sau a accidentărilor, ci din cauza neînțelegerilor cu Gigi Becali.

Plecarea lui Iordănescu de la FCSB, ca și făcută. Reacția lui

„Dacă nici eu nu am reușit să-l fac pe Gigi Becali să renunțe în a se implica direct la echipă având un contract beton, înseamnă că nimeni nu va reuși asta.

Îmi pare rău pentru că eu am venit cu inima deschisă pentru a face lucruri bune, dar, din păcate, nu s-a putut. Îl aștept să trimită avocații pentru a semna rezilierea”, a declarat Edi Iordănescu, prin surse, pentru Pro TV și sport.ro.

Iordănescu nu a semnat contractul de reziliere încă, dar lucrurile sunt decise deja. Surse citate de sport.ro susțin că Becali l-a bombardat cu zeci de mesaje pentru a-l face să cedeze. Antrenorul va renunța și la clauza de 500.000 de euro, considerând suma nejustificată.

Gigi Becali spune că nu are antrenor pentru FCSB

Becali a declarat că nu are un alt antrenor pregătit, care să-i ia locul lui Iordănescu.

„Am vrut să-i dau banii și pe luna decembrie, dar nu a vrut. Am vrut să-i dau banii până la finalul contractului, dar nu a acceptat. Am apreciat asta. (…)

Nu am niciun antrenor pregătit. Nu mă așteptam la așa ceva… Nici prin gând nu mi-a trecut că va pleca”, a spus Gigi Becali, pentru gsp.ro.

Ce îi reproșează Edi Iordănescu lui Gigi Becali

Sâmbătă, într-o postare-fluviu, Edi Iordănescu a povestit cum au evoluat lucrurile la FCSB, dar și despre problemele pe care i le-a făcut Gigi Becali.

„Eu nu pot în două luni jumătate să schimb obiceiuri și deprinderi de ani de zile. (…) Recunosc că am fost foarte supărat și dezamăgit de subiectele din ultimele zile din spațiul public, am fost surprins de pozițiile constante și criticile ale patronului și toate astea în contextul în care am făcut 22 de puncte din 24 posibile. (…)

Feeling-ul meu este că domnia sa (Gigi Becali) dorește să se ocupe personal în exclusivitate de echipă. Este dreptul dânsului, chiar dacă pentru mine este dezamăgitor”, a scris Iordănescu, pe Facebook.