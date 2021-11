Edi Iordănescu, replică acidă după ce Gigi Becali i-a cerut să plece de la FCSB. „Eu nu pot în două luni și jumătate să schimb obiceiuri de ani de zile”

Edi Iordănescu a dezvăluit că Gigi Becali i-a cerut să rezilieze contractul, asta deși el a făcut cu FCSB 22 de puncte din 24 posibile și a adus opt victorii și un egal în ultimele nouă meciuri. Iordănescu spune că Becali îl vrea plecat pentru a se ocupa el din nou, în exclusivitate, de echipă și pentru a lua el deciziile tehnice, cum obișnuia să facă până la venirea sa. Antrenorul a vorbit despre cât de greu i-a fost să pregătească echipa, în condițiile în care majoritatea jucătorilor erau de multe ori indisponibili. „Eu nu pot în două luni jumătate să schimb obiceiuri și deprinderi de ani de zile”, a mai susținut Edi Iordănescu, într-o postare pe Facebook.

Edi Iordănescu, despre activitatea la FCSB: Nu pot în două luni să schimb obiceiuri de ani

Iordănescu a susținut că e mulțumit de parcursul echipei de până acum: „Nu am în contract o clauză de spectaculozitate, am pentru eficiență, iar istoricul ultimelor sezoane ne-a arătat că așa se câștigă campionate. Îmi asum că am cerut mereu echipei să sacrifice spectacolul pentru rezultat. La diferența de puncte la care am preluat echipa, orice altceva însemna inconștiență. Sunt mulțumit de parcurs, foarte mulțumit de cum au răspuns băieții până acum în activitatea zilnică a echipei, implicarea lor a fost totală. Atitudinea a fost corectă și pentru asta le sunt recunoscător. E adevărat că putem mai mult, dar asta cere răbdare”.

„Eu nu pot în două luni jumătate să schimb obiceiuri și deprinderi de ani de zile. Dacă lucrurile funcționau, cu siguranță că nu mai eram apelat”, a mai precizat acesta, într-o postare pe Facebook.

„Cât voi fi antrenorul echipei, deciziile tehnice îmi vor aparține în exclusivitate”

Aluzie la obiceiul lui Gigi Becali de a lua decizii în locul antrenorilor, Iordănescu a ținut apoi să precizeze că atât timp cât el va fi antrenor, horărârile îi vor aparține în totalitate.

„Cât voi fi antrenorul echipei, deciziile tehnice îmi vor aparține în exclusivitate, nu pentru că eu sunt stăpân pe banii cuiva, ci pentru că sunt antrenor profesionist și pentru că așa ne-a fost înțelegerea, dar dacă continuăm să ne analizăm în presă problemele și să creăm tensiuni, nu facem decât să compromitem șansele pentru obiectiv și să generăm tensiuni inutile. Nu am venit să iau locul nimănui pe scenă, ci să antrenez echipa”, a mai scris el.

Edi Iordănescu recunoaște că a fost deranjat de afirmațiile publice făcute de Gigi Becali

„Recunosc că am fost foarte supărat și dezamăgit de subiectele din ultimele zile din spațiul public, am fost surprins de pozițiile constante și criticile ale patronului și toate astea în contextul în care am făcut 22 de puncte din 24 posibile și am produs opt victorii și un egal în ultimele nouă jocuri. Nimic nu mă făcea să mă gândesc la așa ceva. E adevărat că sunt și eu de părere că patronul unui club are dreptul să iasă în public, să declare ce dorește, ce gândește, ce vede. Totuși, nu înțeleg cum zile la rând se poate discuta în spațiul public despre estetica jocului nostru. Toate astea venite într-un context incredibil de dificil”, a mai scria antrenorul.

Edi Iordănescu: COVID-ul ne-a pus la pământ

Printre altele, el s-a plâns că niciodată nu a avut la antrenament măcar 75% din lot: „Apoi ne-a lovit COVID-ul și ne-a pus, efectiv, la pământ. Aveam nouă-zece jucători de câmp la antrenamente, alți 10 prin camere izolați două săptămâni, eu și întreg staff-ul acasă și am condus antrenamentele prin telefon”.

Edi Iordănescu a dezvăluit că Gigi Becali i-a cerut să rezilieze contractul

Antenorul a mai scris că patronul i-a cerut să rezilieze contractul, dar deocamdată nu dorește despărțirea. Plecarea sa ar însemna că trebuie să primească de la club 500.000 de euro. Dacă ruptura se va produce, banii îi va dona.

„Feeling-ul meu este că domnia sa (Gigi Becali) dorește să se ocupe personal în exclusivitate de echipă. Este dreptul dânsului, chiar dacă pentru mine este dezamăgitor, fiindcă am fost adus cu insistențe și promisiuni și am venit din calitatea de antrenor campion al României. Pentru echipă și pentru suporteri, pentru mine și staff-ul meu, pentru cariera mea, eu nu doresc această despărțire. (…)

Răspund public acestei propuneri și spun că nu doresc să-mi dau acordul pentru încetarea colaborării decât într-un singur caz. Încetarea unilaterală din partea clubului, achitarea clauzei de reziliere pentru că patronul a spus oricum că asta nu este o problemă, iar eu promit ca a doua zi după ce acei bani au intrat în contul meu, toți vor fi direcționați către donații, cu acte doveditoare. Vor merge către copii și oameni în vârstă”, a mai scris Edi Iordănescu, pe Facebook.