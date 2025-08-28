B1 Inregistrari!
FCSB domină Aberdeen și se califică în Europa League. Campioana României își arată adevărata forță în play-off

Răzvan Adrian
28 aug. 2025, 23:54
Sursă foto: Facebook/ @FCSB

FCSB a câștigat manșa retur cu Aberdeen, 3-0, și merge în faza principală a Europa League. Campioana României a controlat meciul și a demonstrat o ofensivă perfectă, fără să lase nicio șansă scoțienilor.

Cuprins

  • Prima repriză
  • A doua repriză

Prima repriză

FCSB a avut încă de la început o tactică ofensivă, creând ocazii importante de gol și provocând greșeli în apărarea lui Aberdeen.

În finalul primei reprize, roș-albaștrii a obținut un penalty după o altercație în careu în care Miculescu cade, iar arbitrul a decis să acorde lovitura de la 11 metri după ce a consultat VAR.

În același timp, Jensen a fost eliminat pentru că a primit două cartonașe galbene. Lovitura de la 11 metri a fost transformată cu succes, iar FCSB s-a bucurat de gol, prin Olaru, în minutul 45+1.

Înainte de pauză, campioana României a continuat să atace, iar scoțienii au fost puși în dificultate, fără a reuși să găsească soluții pentru a echilibra scorul.

A doua repriză

Repriza a doua a început cu același ritm ofensiv din partea roș-albaștrilor. FCSB a crescut avantajul prin două goluri marcate de către Miculescu și Crețu, care au dus la scorul de 3-0 pentru Campioană.

În ultimele minute, FCSB a avut și alte ocazii importante, dar scorul de 3-0 a rămas neschimbat, ducând la calificarea FCSB în faza principală a Europa League

Această victorie le oferă jucătorilor o încredere mai mare pentru următoarele runde din faza principală a Europa League, unde vor întâlni echipe mai puternice, dar cu moralul ridicat după o manșă retur controlată la perfecție.

