Emma Răducanu a abandonat meciul cu Bianca Andreescu de la WTA Roma (FOTO)

Emma Răducanu s-a văzut nevoită să se retragă în al doilea set al partidei cu Bianca Andreescu de la Openul Italian, într-un moment în care tenismena canadiană părea să se îndrepte spre o victorie facilă. Britanica a părăsit terenul din cauza unei accidentări la spate, potrivit .

Primul tur de la Foro Italico a pus față în față două câștigătoare de US Open, , Emma Răducanu (12 WTA, 19 ani), și , Bianca Andreescu (90 WTA, 21 de ani). Cele două sportive, ambele cu origini românești, vin după perioade mai puțin prospere în materie de rezultate, în parte și din cauza problemelor fizice cu care s-au confruntat.

Emma, poreclită „the british number one” de presa britanică după succesul istoric de la US Open 2021, ceruse o pauză de vestiare și în setul inaugural, când era condusă cu 2-5. Deși a revenit pe teren cu un plus de prospețime, britanica s-a văzut nevoită să abandoneze în cele din urmă.

British number one Emma Raducanu was forced to retire from her Italian Open first-round match with Bianca Andreescu with a back injury 🤕

— Sky Sports (@SkySports)