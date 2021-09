Emma Răducanu, apariţie sexy la cel mai important eveniment de modă, la două zile după ce a câştigat US Open 2021 (FOTO)

La 18 ani, Emma Răducanu s-a bucurat de o apariție extrem de sexy pe covorul roșu la MET Gala, la numai două zile după ce a câștigat US Open 2021.

Pe lângă româncă, multe alte vedete din sportul mondial au avut apariții spectaculoase la MET Gala 2021.

Unul dintre cele mai importante evenimente de modă din lume, MET Gala a adus pe covorul roșu importante nume din lumea sportului: Serena Williams, Naomi Osaka, Maria Sharapova și Leylah Fernandez sunt doar câteva dintre numele care au făcut furori la Metropolitan Museum of Art, în New York.

Emma Răducanu, apariție sexy la cel important eveniment de modă, MET Gala 2021

Emma Răducanu a făcut furori la MET Gala, la doar 18 ani. Românca a defilat pe covorul roșu la doar 2 zile de la momentul în care a câștigat US Open 2021, iar toți ochii au fost ațintiți asupra ei.

Dacă alte sportive de renume au ales look-uri total extravagante și cât de poate de ieșite din tipare, românca în vârstă de 18 ani a surprins cu naturalețea și eleganța care au însoțito la reputatul evenimente.

Emma Răducanu a ales să poarte o fustă și un top marca Chanel, accesorizatăe cu o jachetă. Părul a fost coafat într-un mod extrem de natural și lăsat lejer pe spate.

Nici machiajul nu a fost unul exagerat, Emma Alegând doar eleganța pentru acest eveniment. Ținuta româncei a fost lăudată în presa străină de fashion, fiind nominalizată printre cele mai bine îmbrăcate vedete care au fost prezente pe covorul roșu, alături de Rihanna, Justin și Hailey Biber sau Kendal Jenner.

Emma Răducanu, câștigătoarea US Open 2021

Duminică, Emma Răducanu a devenit prima câștigătoare de trofeu major venită din calificări. Ea a învins-o pe Leylah Fernandez cu 6 – 4, 6 – 3.

„Mereu am visat să câștig un turneu de Mare Șlem. Am început să-mi imaginez de când eram foarte mică, iar cel mai des mă gândeam la sentimentul pe care ți-l dă câștigarea trofeului și la momentul în care mergi la oamenii apropiați din lojă. Am adormit în multe nopți gândindu-mă la această imagine”, a spus Emma Răducanu, la conferința de presă, scrie GSP.

Emma Răducanu a devenit astfel cea mai tânără câștigătoare a unui turneu de Mare Șelm, din 2004 până în prezent, dar și prima câștigătoare de la US Open care nu pierde set și câștigă, de la Serena Williams, în 2014.

În 2004, Maria Sharapova se impunea la vârsta de 17 ani.

Nume importante din sport, prezențe spectaculoase pe covorul roșu

Maria Sharapova a purtat o superbă rochie galbenă, în timp ce Leylah Fernandez a ales o ținută simplă, dar extrem de elegantă, bazată pe o rochie scurtă, cu alb și negru.

Serena Williams a purtat o ținut extravagantă la evenimentul din New York. Pelerina din pene multicolore a fost piesa de rezistență a ținutei, iar sportiva a atras cu siguranță toate privirile atunci când a pășit.

Nici Naomi Oasaka nu s-a lăsat mai prejos. Coafura a fost una extravagantă, venită special în completarea ținute elegante, dar colorată și plină de rafinament pe care a purtat-o .Deși a fost total ieșită din comun, coafura purtată de Osaka s-a potrivit perfect.