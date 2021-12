Emma Răducanu, desemnată Personalitatea sportivă a anului în Marea Britanie

Jucătoarea de tenis Emma Răducanu a fost desemnată, de către tradiţionala anchetă realizată de BBC, drept Personalitatea sportivă a anului 2021, relatează Agerpres.

Răducanu a uimit lumea tenisului în luna septembrie când, la doar 18 ani, a devenit prima jucătoare venită din calificări care câştigă un turneu de Mare Şlem, după ce a învins-o pe Leylah Fernandez în cadrul finalei de la Flushing Meadows.

De asemenea, Emma Răducanu este prima jucătoare de tenis din Marea Britanie care a reușit să câștige un trofeu major de tenis după Virginia Wade, campioană la Wimbledon în 1977.

„Este o mare onoare doar să mă număr printre aceşti nominalizaţi, iar faptul că am câştigat este destul de uimitor”, a declarat Răducanu

Andy Murray, din Scoția, a fost ultimul jucător de tenis care a câştigat acest premiu, în anul 2016, după ce a mai revendicat trofeul BBC în 2013 şi 2015.

„Energia din acest an, când am jucat la Wimbledon în faţa publicului de acasă, a fost ceva ce nu am mai simţit până acum. Sunt fericită şi pentru tenisul britanic, pentru că am reuşit să obţinem acest premiu din nou”, a adăugat Emma Răducanu.

Emma Răducanu este sportiva cu origini românești care a umit întreaga lume

Emma Răducanu, al cărei tată este român, a surprins întreaga lume prin parcursul pe care l-a avut pe tot parcursul anului, dar mai ales în urma titlului obținut la US Open. Venită din calificări și fără a pierde vreun set, tânăra a devenit campioana turneului american de Grand Slam, la doar 18 ani. Mai mult, in urma victoriei, sportiva a reușit să ajungă cea mai bine clasată tenismenă în Regatul Unit prin ocuparea locului 19 în clasamentul WTA.

Răducanu și-a încheiat anul printr-un meci demonstrativ, disputat la Londra, împotriva sportivei din România, Gabriela Ruse, una dintre cele mai bue prietene din circuit.