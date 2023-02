Emma Răducanu riscă să iasă din TOP 100. Declin total după câștigarea US Open 2021

Momente dificile pentru Emma Răducanu (20 de ani). Jucătoarea de tenis britanică cu origini românești a coborât pe locul 81 și riscă să iasă din TOP 100 WTA după o serie de accidentări grave. , sportiva se confruntă acum cu alte complicații.

Momente grele pentru Emma Răducanu

Sportiva trebuia să participe la turneul WTA250 de la Austin (27 februarie – 5 martie), însă problemele de sănătate i-au spulberat planurile. Emma Răducanu a fost forțată să se retragă din cauza unei amigdalite, scrie .

Anterior, Răducanu s-a confruntat cu probleme fizice pe tot parcursul anului 2022 și riscă să iasă până la finalul lunii viitoare din TOP 100, dacă nu va câștiga rapid puncte, notează talksport.

Fostul mare jucător american John McEnroe, 63 de ani, a fost întrebat despre situația Emmei Răducanu, câștigătoare la US Open în 2021, dar care nu se regășește încă și a ajuns până pe locul 81 în ierarhia mondială.

„Trebuie să înțelegem că un trofeu de Mare Șlem nu se câștigă printr-un noroc. Ea este o jucătoare valoroasă și poate reveni la cel mai înalt nivel”, a spus americanul.

Emma Răducanu e programată să se întoarcă în circuit la finalul acestei luni, la turneul WTA de la Austin. După un 2022 de dat uitării, jucătoarea britanică a început modest și noul an, fiind eliminată în turul II de la Australian Open de Coco Gauff.

La rândul său, Mats Wilander vorbea recent despre situația complicată în care se află Emma Răducanu.

„Cred că are un tenis care o poate duce la un nivel ridicat. Are un an și jumătate de când a câștigat US Open. Efectele după acea victorie s-au dus, atât cele pozitive, cât și cele negative, apărute pentru că nu a mai câștigat alt turneu. Emma are 20 de ani acum. Este o jucătoare completă, iar pentru mine are șansa de a obține rezultate bune.

Cred că Emma nu a găsit modul de a juca tenis. Fiecare trebuie să-și găsească un stil, o identitate. Nu știu dacă Emma trebuie să joace agresiv sau să se joace altfel. La US Open a jucat foarte bine. Dar nu știu dacă a câștigat pentru că era agresivă sau pentru că nu face greșeli. Ea juca agresiv și nici nu greșea. Dar e imposibil să joci așa”, a spus Mats Wilander, într-un dialog cu Gazeta Sporturilor.

În scurta sa carieră, Emma Răducanu destul de frecvent. După ce a câștigat US Open 2021, ea a încetat să mai colaboreze cu Andrew Richardson, care venise să îl înlocuiască pe Nigel Sears. Mai apoi l-a angajat pe antrenorul german Torben Beltz, cu care lucrat până în aprilie 2022, înainte de parteneriatul cu Tursunov.