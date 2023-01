Emma Răducanu a părăsit terenul de joc la WTA Auckland plângând. Participarea ei la Australian Open 2023 este în pericol din cauza unei accidentări la gleznă

Emma Răducanu a părăsit terenul de joc de la WTA Auckland plângând, în urma unei accidentări la gleznă ce i-ar putea pune în pericol participarea la Australian Open 2023, primul Grand Slam al anului.

După un prim set în care s-a impus cu 6-0 împotriva Viktoriei Kuzmova, Emma Răducanu a pierdut setul al doilea cu 5-7. A chemat imediat medicul, acuzând probleme la gleznă. Imediat, a fost clar că trebuie să se retragă din turneu. Emma a început să plângă în timp ce părăsea terenul.

Emma Răducanu a părăsit terenul în lacrimi

După victoria extraordinară repurtată la US Open 2021, Emma Răducanu nu a mai reușit să treacă niciodată de turul 2 la un Grand Slam. spera să pornească sezonul cu dreptul.

Australian Open 2023 se apropie cu repeziciune. Primul turneu de Grand Slam debutează la Antipozi pe 16 ianuarie.

Câștigătorii en-titre la Australian Open sunt spaniolul Rafael Nadal și australianca Ashleigh Barty, jucătoare retrasă între timp din circuitul WTA. Nadal, loc 2 ATP, vrea să își apere titlul pentru a menține distanța la Grand Slam-uri față de rivalului sârb Novak Djokovic, 22-21 în prezent. Djokovic revine după scandalul de anul trecut cu expulzarea din Australia. Lider mondial la masculin este Carlos Alcaraz.

Pe tabloul feminin, marile favorite sunt liderul mondial Iga Swiatek, Naomi Osaka sau Aryna Sabalenka, cu atenție sporită pentru jucătoare ca Ons Jabeur și Caroline Garcia, scrie .

În data de 12 ianuarie va avea loc tragerea la sorți pentru competiție. Atunci se va afla tabloul de la Australian Open și pe ce parte vor evolua favoriții și favoritele. Australian Open va fi transmis la TV de Eurosport.

Cum a început cariera sportivei

Emma Răducanu s-a născut în Canada, la Toronto, din tată român și mamă chinezoaică. Când avea doar doi ani, familia acesteia s-a mutat din Toronto în UK, acolo unde Emma și a făcut primii pași în tenis.

Încă de când avea 13 ani, Federația din Marea Britanie a început s-o urmărească cu atenție pe Emma Răducanu, cea care în 2015 triumfa în turneul Nike Junior International, o întrecere dedicată jucătoarelor sub 18 ani. Odată cu victoria de la US Open 2021, Emma a depășit cu mult statutul de promisiune, iar britanicii așteaptă să aibă succes constant.