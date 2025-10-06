B1 Inregistrari!
Exercițiile sportive înainte de micul dejun. Cât ajută la arderea caloriilor

Exercițiile sportive înainte de micul dejun. Cât ajută la arderea caloriilor

Adrian Teampău
06 oct. 2025, 21:45
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cât de eficiente sunt exercițiile sportive pe stomacul gol
  2. Antrenament înainte sau după masă
  3. Exercițiile sportive de forță și alimentația

Exercițiile sportive pe stomacul gol, înainte de micul dejun, ajută la arderea mai eficientă a caloriilor sunt de părere adepții acestei metode de pregătire. În schimb, criticii susțin că efectul este taman invers.

Cât de eficiente sunt exercițiile sportive pe stomacul gol

Antrenamentele de dimineață, înainte de micul dejun, nu sunt o idee nouă. Exercițiile sportive în astfel de condiții au adepți, dar și inamici. Cei dintâi consideră că sportul înainte de masa de dimineață ajută la arderea eficientă a caloriilor. Ceilalți, criticii metodei spun că dimpotrivă, ar putea duce chiar la creștere în greutate. Aceste dispute au atras atenția specialiștilor care au emis un punct de vedere bazat pe mai multe studii și cercetări.

Cei care susțin că exercițiile fizice trebuie făcute pe stomacul gol sunt de părere că, în lipsa alimentelor, organismul arde mai multe grăsimi pentru a obține energie. De aici, spun ei, antrenamentele de dimineață, înainte de micul dejun ar fi mai eficiente pentru da jos din greutate.

Totuși, un studiu mai vechi, din 2017 a arătat că diferențele observate pe termen scurt nu se traduc în rezultate semnificative pe termen lung. Mai exact au arătat autorii cercetării, chiar dacă arzi mai multe grăsimi în timpul antrenamentului, corpul compensează ulterior prin reducerea consumului energetic sau prin modificarea modului în care utilizează energia, potrivit MedicalXpress.

Antrenament înainte sau după masă

Cercetările arată că un aport de carbohidrați și proteine înainte de exercițiile sportive ajută la performanță, în contextul următorului efort. Cu toate acestea, susțin cercetările, nu contează foarte mult dacă antrenamentul are loc înainte sau după masă.

Accentul se pune pe momentul meselor în raport cu rutina zilnică pentru a obține rezultate în diete. Astfel, un mic dejun bogat în proteine poate sprijini controlul greutății și poate duce la îmbunătățirea compoziției corporale.

Datele sugerează că sportivii care concurează în probe de anduranță de peste 60 de minute se descurcă mai bine dacă mănâncă înainte. Pentru cei care fac efort intens într-un interval scurt de timp, diferențele sunt minime. Acesta ar fi și motivul pentru care majoritatea sportivilor de performanță nu practică antrenamente pe stomacul gol.

Exercițiile sportive de forță și alimentația

Cercetările au analizat și ceea ce se întâmplă în timpul antrenamentelor de forță. Cei care practică exercițiile sportive cu greutăți, indică studiile medicale, nu sunt afectați dacă antrenamentul are loc înainte sau după masă. Nu există diferențe mari între creșterea masei musculare și a compoziției corporale între cei care se antrenează înainte sau după masă.

Pentru unele persoane, este adevărat că antrenamentele fasted pot provoca senzație intensă de foame, dureri de cap sau greață. Acest lucru poate duce la alegeri alimentare mai puțin sănătoase. Pentru alte persoane, antrenamentele înainte de micul dejun pot da o senzație de energie și claritate.

Acest lucru va depinde de fiecare persoană în parte, de constituția și obiceiurile alimentare.

