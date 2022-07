FCSB nu mai are antrenor: Anton Petrea a demisionat!

După un start slab de campionat și o înfrangere rușinoasă în Conferece League, culminat de eșecul cu 2-0 în fața Rapidului, antrenorul FCSB-ului, Anton Petrea a hotărât să își dea demisia. Gestul vine ca un lucru firesc, daca e să ținem cont de jocul slab prestat de echipă și lipsa de perspectivă, mai ales că urmează returul cu Sarbutalo.

Tony Petrea și-a dat demisia de la FCSB

Anunțul deciziei lui Petrea a fost făcut de însuși Gigi Becali, care a mai precizat că FCSB va avea un antrenor nou, dar nu a vru să specifice cine e acesta.

”El m-a sunat aseară și mi-a zis că pleacă. Am zis să vorbim azi, să nu vorbim la cald. El mi-a zis că dacă echipa nu joacă, înseamnă că am eu o problemă. A zis că dacă se întâmplă ceva, de ce să aibă el pe conștiință necalificarea.

El pleacă acum!

Eu i-am zis să stea, dar a zis ca nu mai vrea. Deocamdată nu am înlocuitor.

Am vorbit cu Vali Argăseală, 30 de zile putem să stăm fără antrenor. Și așa, situația care este…Ce-o fi o fi. Mihai Pintilii dacă are voie să stea, să stea”, a spus Gigi Becali, la Pro Arena.

Motivele eșecului cu Rapid

După înfrângerea cu Rapid, Tony Petrea a preferat să se degreveze de responsabilități și a considerat că motivele eșecului sunt greșelile personale ale jucătorilor, în special ale celor doi fundași centrali, dar și neatenția în faza defensivă.

”Un meci echilibrat, cred că, spre deosebire de primele două meciuri, ăsta a fost mai bun. Din păcate, am luat două goluri pe două greșeli.

În loc să degajăm mingea, s-o dăm în aut, o pierdem, apoi fază fixă… Rapidul s-a văzut că e echipă experimentată, a rupt bine jocul, ne-a întârziat.

