Federația de Gimnastică a dizolvat loturile naționale, după scandalul uriaș. Ce presupune această măsură și cum sunt afectați sportivii

Ana Maria
21 nov. 2025, 15:14
Sursa Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Dizolvarea loturilor naționale: Care sunt acuzațiile care au declanșat această măsură
  2. Ce presupune dizolvarea loturilor naționale
  3. Ce urmează în acest caz

În cadrul ședinței Comitetului Executiv din 20 noiembrie, Federația Română de Gimnastică (FRG) a hotărât dizolvarea loturilor naționale de gimnastică, cel puțin până la sfârșitul acestui an. Decizia vine în contextul acuzațiilor grave de hărțuire aduse public împotriva Cameliei și Sabrinei Voinea, acuzații formulate de foste eleve și colege.

Dizolvarea loturilor naționale: Care sunt acuzațiile care au declanșat această măsură

Scandalul a izbucnit după Campionatele Mondiale de la Jakarta, când Denisa Golgotă a anunțat că a depus o plângere pentru hărțuire fizică și psihologică.

„Fetele au venit de foarte multe ori și îmi povesteau ce au auzit că s-a spus despre mine: că cineva mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura și aș avea nevoie de operații estetice”, a declarat Denisa Golgotă, potrivit GSP. Conform golazo.ro, Sabrina Voinea este vizată de aceste acuzații.

Ulterior, sub protecția anonimatului, foste gimnaste au acuzat-o pe Camelia Voinea, mama Sabrinei, de violență verbală și fizică. Acuzațiile au fost întărite prin publicarea unor filmări în care Camelia Voinea o agresează verbal pe fiica sa.

Ce presupune dizolvarea loturilor naționale

Măsura adoptată după 7 ore de deliberări prevede ca sportivii să se antreneze la cluburile de care aparțin, fără o pregătire centralizată la un centru național. Aceasta este, mai degrabă, o măsură de evitare a tensiunilor decât o sancțiune directă. Aceeași decizie fusese luată anterior, în 2019, în urma rezultatelor slabe la Campionatele Mondiale.

Ce urmează în acest caz

Președintele FRG, Ioan Suciu, a anunțat că așteaptă concluziile investigației Comisiei de Disciplină din federație.

„A fost un Comitet Executiv foarte greu, cu multă încărcătură pe toate fronturile, inclusiv cu ultima perioadă care s-a derulat în spațiul public, pentru că realmente trebuia să tranșăm lucrurile la nivel de Comitet Executiv.

Tot ce înseamnă și apariții la nivel de videouri cu Sabrina, Camelia din ultimele zile, Comitetul a decis în unanimitate de voturi ca tot ce înseamnă problematici semnalate în spațiul public, și cele întâmplate după venirea de la Campionatele Mondiale, să fie trimise către Comisia de Disciplină și în cel mai scurt timp sperăm să vină cu un raport final și să respectăm în totalitate deciziile Comisiei de Disciplină. Nu cred că se poate șterge cu buretele.

E foarte complexă la nivel de părinte, șocul e imens când vezi așa ceva într-un proces de pregătire. Știm prea bine că e vorba despre [relația] mamă-fiică. Știm prea bine că în orice familie există și bune și rele. Peste toate astea vorbim și despre un proces de pregătire. Lucrurile poate o iau într-o anumită direcție. Nu pot spune că o acuz sau că sunt de acord sau nu.

Nu mi-a plăcut ce am văzut. Noi vom respecta decizia Comisiei de Disciplină”, a declarat Ioan Suciu, președintele FRG, potrivit as.ro.

