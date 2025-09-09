B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » Fenerbahce i-a găsit înlocuitor lui Mourinho. Antrenorul care a bătut România la Campionatul European, prezentat oficial

Fenerbahce i-a găsit înlocuitor lui Mourinho. Antrenorul care a bătut România la Campionatul European, prezentat oficial

Adrian Teampău
09 sept. 2025, 20:32
Fenerbahce i-a găsit înlocuitor lui Mourinho. Antrenorul care a bătut România la Campionatul European, prezentat oficial
Domenico Tedesco Sursa foto: Hepta / DPA Images / Tom Weller

Turcii de la Fenerbahce i-au găsit înlocuitor lui Jose Mourinho, pe banca tehnică, demis după eșecul înregistrat în UEFA Champions League, în urma barajului de calificare pierdut cu Benfica Lisabona (0-0, 1-0).

Cuprins:

  • Cine este înlocuitorul lui Jose Mourinho
  • Fener s-a despărțit de Mourinho după 15 luni

Cine este înlocuitorul lui Jose Mourinho

Noul antrenor al grupării turce de fotbal, va fi Domenico Tedesco care a fost demis, la rândul său, din funcţia de selecţioner al naţionalei de fotbal a Belgiei, în luna ianuarie. Tehnicianul de origine italo-germană a semnat marţi un contract pe doi ani cu Fenerbahce Istanbul. Informația a fost confirmată de oficialii turci. Fenerbahce s-a calificat în Europa League și este una dintre adversarele FCSB, cele două echipe urmând să se înfrunte pe 29 ianuarie, la Bucureşti.

„Noul nostru antrenor este Domenico Tedesco. Domenico Tedesco a fost numit director tehnic al echipei profesioniste de fotbal A a clubului nostru. Antrenorul, cu care s-a ajuns la un acord pentru semnarea unui contract pe 2 ani, va fi ajutat de Gökhan Gönül, unul dintre foștii căpitani ai lui Fenerbahce, care a purtat tricoul nostru timp de mai mulți ani”, a anunţat Fenerbahce, pe platforma X.

Ajuns în fruntea naţionalei Belgiei în februarie 2023, Domenico Tedesco a antrenat Belgia la Campionatul European de fotbal din 2024, din Germania. Belgienii au câștigat meciul cu tricolorii, cu scorul final de 2-0, după ce au condus la pauză cu 1-0. În vârstă de 39 de ani, antrenorul nu a reuşit să-i scoată pe „diavolii roşii” din optimile de finală ale competiției, Belgia fiind eliminată.

Tedesco, care nu a mai antrenat nicio echipă din ianuarie, le-a pregătit Schalke 04, Spartak Moscova şi RB Leipzig între 2017 şi 2022.

Fener s-a despărțit de Mourinho după 15 luni

Fenerbahce l-a concediat pe portughezul Jose Mourinho la sfârşitul lunii august, la cincisprezece luni după sosirea acestuia la Istanbul. Decizia a fost luată după eşecul în faţa Benficăi Lisabona în play-off-ul Ligii Campionilor, informează AFP.

Conducerea lui Fenerbahce a recunoscut zilele trecute că despărţirea de Jose Mourinho a fost motivată de stilul defensiv al antrenorului portughez.

„Ştiam că antrenorul nostru va juca defensiv când am semnat contractul. Dar, la sfârşitul sezonului, am discutat despre nevoia de a juca mai ofensiv. Eliminarea în faţa Benficăi nu a fost o problemă, dar modul în care am fost eliminaţi a fost inacceptabil. Mi-a dat impresia că stilul de joc de anul trecut va continua”, a declarat preşedintele lui Fenerbahce.

După plecarea din Turcia, Jose Mourinho ar putea reveni în Premier League, la Nottingham Forest, unde l-ar putea înlocui pe Nuno Espirito Santo. Aesta a fost demis de proprietarul grec al clubului, deși a readus echipa în Europa după 30 de ani și a început bine acest sezon.

