Florin Cîțu i-a scris un mesaj de susținere Larisei Iordache. Cum au reacționat comentatorii

Premierul Florin Cîțu i-a transmis un mesaj de susținere gimnastei Larisa Iordache, la postarea de pe Facebook în care aceasta vorbea despre sentimentele sale după retragerea din finala la bârnă de la Jocurile Olimpice. Mulți dintre cei care i-au citit mesajul, însă, nu l-au apreciat și i-au reproșat premierului că este ipocrit și, în fapt, nu face nimic pentru a susține sportivii români.

Larisa Iordache nu a putut concura în finala olimpică la bârnă

Larisa Iordache s-a retras de la finala probei de bârnă din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo din cauza durerilor pe care le are la piciorul stâng. Sportiva se accidentase în calificări și a sperat până în ultima clipă că va lupta în finală, dar durerile nu au lăsat-o.

„Nu este vorba despre o simplă entorsă (care între timp s-a recuperat), ci despre o problemă mult mai profundă: osteoartrită la glezna piciorului stâng”, a transmis Clubul Sportiv Dinamo.

Larisa Iordache a scris și ea un mesaj pe Facebook, în care a relatat despre sentimentele ce o încearcă: „Am încercat și am sperat până în ultima clipă pentru această finala olimpică. Din păcate, iar, drumul meu este împietrit… durerea asta de la gleznă pe care o simt este peste limita mea de suportabilitate ca om”.

Florin Cîțu, mesaj de susținere pentru Larisa Iordache. Reacțiile românilor

Unul dintre cei care au comentat la postarea respectivă a fost chiar premierul Florin Cîțu: „Fii puternică! Suntem alături de tine”.

Dar mulți români nu au apreciat gestul și i-au reproșat prim-ministrului lipsa de finanțare pentru sportul românesc.

„cum anume îi sustineti? Poate doar moral, dar nici asa, ca in rest nu sunteti in stare de nimic.”

„cata falsitate !!! Daca te durea de sportivi , primeau si federațiile bani mai multi , MTS – ul , M Educației , pentru cluburile școlare, construiati baze sportive pentru sportul de masă !”

„domnule ministru, cum sunteți alături de ea??

FRG nu a ajutat cu nimic sportivii romani, dimpotrivă! Am ajuns atât de jos..FRG nu are medic propriu, nu are coregraf, nu are psiholog, nu are nimic..”

„lasă, boss… Cand revine in țară și dă de nivelul de trai ce l’ai adus tu țării, uita imediat olimpiada!”

„Ar fi bine dacă ati fi alături de ea asa cum sunteți alături de cei cu pensii speciale.”

„cum sustineti ? Va rog nu mai incercati sa va asociati imaginea cu sportivii deoarece nu ati facut nimic pentru ei , nici dumneavoastra nici ministerele nici cei care au fost la guvernare inaintea dumneavoastra si nici cei care vor veni”.