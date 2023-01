Florin Răducioiu, discuție cu medicul Bresciei: „Era șocat! Avea telefonul blocat de ziariștii italieni”

Florin Răduciou a făcut o serie de declarații cu privire la suspiciunile de doping care planează asupra fotbalului din Italia, din anii 90.

Marți seară fostul fotbalist a anunțat că îl va suna personal pe medicul cu care a colaborat la Brescia.

Florin Răducioiu, declarații cu privire la suspiciunile de doping

În cadrul declarațiilor făcute, fostul fotbalist a anunțat faptul că îl va suna personal pe medicul cu care a colaborat la Brescia: „Vreau să-i cer explicații, perfuziile cu lichid roz pe care le făceam în fiecare seară, în camera de hotel, înainte de ziua meciului”.

Florin a purtat o discuție cu Fabio De Nard, și anume persoana care conducea staff-ul medical al Bresciei în prima jumătate a anilor 90, atunci când Răducioiu a evoluat și el acolo, în anii 1992-1993, fiind coechipier cu Hagi, Sabău și Mateuț, toți având-ul ca antrenor pe Mircea Lucescu.

„Într-o primă fază nu mi-a răspuns, apoi am reușit să stau de vorbă cu el. Era șocat, aproape că i s-a blocat telefonul de la câți ziariști l-au căutat astăzi. De la Corrriere dello Sport, Gazzetta dello Sport și multe altele.

Mi-a zis că nu i s-a întâmplat să fie atât de apelat niciodată în viața lui. «Florin, efectiv mi-a luat foc telefonul» mi-a spus. Nu înțelegea de unde a pornit toată această nebunie, i-am spus ce am declarat și apoi și-a dat seama de ce devenise practic principala țintă a presei din Italia”, a declarat Răducioiu pentru .

Ce a transmis fostul medic de la Brescia

Ulterior transmiterii acestui mesaj, a dezvăluit și ceea ce i-a transmis fostul său medic de la Brescia.

„Mi-a zis să stau liniștit că acele perfuzii nu conțineau nimic ilegal sau care să ne facă rău peste ani. Mi-a spus că erau lucruri normale pentru acei ani și că era vorba de 3 componente în acel cocktail care ni se administra în venă: vitamina C, vitamina B și o altă substanță care diminua procesul de oboseală al mușchilor.

Mi-a explicat și de la ce era acea culoare roz de care am declarat eu, de la vitamina B”, a adăugat fostul atacant al echipei naționale a României.

„M-a și rugat să dezvălui ce am discutat cu el inclusiv ziariștilor de la Gazzetta dello Sport, tocmai pentru a stopa apelurile pe care le tot primește de dimineață. De mințit eu n-am mințit, am făcut acele perfuzii, erau roz și le făceam în . Mai departe, ce conțineau ele mi-a explicat acum Fabio De Nard. O perfuzie, ca să fie administrată toată, dura în jur de 40 de minute. Sunt lucruri care s-au întâmplat”, a spus Răducioiu.

După ce a auzit declarațiile lui Dino Baggio, Florin Răducioiu s-a speriat și a vorbit despre medicamentele suspecte luate la echipele din Serie A.

„Recunosc, și eu am luat medicamente. Sunt sincer, o să-l sun și eu pe medicul de la Brescia. O să am mâine o convorbire cu el ca să aflu ce luam. Ce medicamente am luat la Milan, Brescia, Verona. Într-adevăr, Dino Baggio a făcut o declarație foarte puternică, în care practic a spus că dopingul a fost întotdeauna și că ne-am dopat.

Noi nu știam ce luăm. Ni s-a spus tot timpul că este vorba de vitamine, de glucoză. Tot timpul făceam perfuzii cu acest lichid roz, care ni se administra cu o zi înainte de meci, seara. Îmi aduc aminte perfect. La Milan luam alte lucruri, pastile. Le luam pentru că… le luam. Mă pune și pe mine pe gânduri. Am mai spus-o și după moartea lui Gianluca Vialli, era și Gică Popescu aici. Trebuie să ne întrebăm de ce apar aceste morți premature”, a spus Florin Răducioiu.

„Ar trebui să investigăm substanțele pe care le-am luat în acea perioadă. Dopajul a existat mereu. Trebuie să înțelegem dacă suplimentele folosite atunci au ajuns să afecteze jucătorii. Și mie mi-e frică, li se întâmplă prea multor jucători să aibă probleme. Trebuie să ne întoarcem la ceea ce am luat, să investigăm substanțele consumate în acea perioadă. În anii mei (n.r. – anii ’90) exista dopingul. Trebuie să ne dăm seama dacă ce am luat atunci a rămas în organism” – Dino Baggio