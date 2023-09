Florin Talpan anunță „o nouă victorie în instanță împotriva FCSB”: „Mulțumesc adevăraților steliști”

Florin Talpan, juristul lui CSA Steaua, susține că a obținut „o nouă victorie în instanță împotriva FCSB”, într-un proces în care avocatul vicecampioanei din Superligă încercase „să anuleze toate mărcile folosite de Clubul Sportiv al Armatei”.

Florin Talpan (CSA Steaua) anunță „o nouă victorie în instanță împotriva FCSB”

Juristul lui CSA Steaua susține că procesul a fost unul „dificil”.

„Am inregistrat o noua victorie in instanta impotriva FCSB! Avocatul FCSB a incercat sa anuleze toate mărcile folosite de Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti! A fost un proces dificil, a nu știu câta incercare a FCSB de furt de identitate! Inalta Curte de Casație și Justiție a respins ieri contestația in anulare formulata de FCSB! Mulțumesc adevăraților steliști care mă susțin și au incredere in mine!”, a scris Florin Talpan, pe Facebook.

Din punct de vedere sportiv, CSA Steaua vine după un sezon bun, în care s-a clasat pe locul 2 în al doilea eșalon al fotbalului românesc, dar este în continuare fără drept de promovare pe prima scenă. Tot pe 2 a terminat și FCSB, în Superliga României, acolo unde șansele sale la au fost spulberată înfrângerea cu Farul din penultima etapă, scor 2-3.