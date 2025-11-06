B1 Inregistrari!
Fotbal Europa League. FCSB a pierdut în fața elvețienilor de la FC Basel (3-1)

Fotbal Europa League. FCSB a pierdut în fața elvețienilor de la FC Basel (3-1)

Adrian Teampău
06 nov. 2025, 23:50
Fotbal Europa League. FCSB a pierdut în fața elvețienilor de la FC Basel (3-1)
FC Basel - FCSB scor 3-1 Sursa foto: Hepta/ SportPictures / Marius Tudor/SPORT PICTURES
Cuprins
  1. Înfrângere pentru FCSB la fotbal Europa League
  2. FCSB a reușit egalarea în repriza secundă
  3. Caseta tehnică a meciului de fotbal Europa League
  4. FCSB, serie de trei înfrângeri la rând

Fotbal Europa League. FCSB a fost învinsă de echipa elveţiană FC Basel cu scorul de 3-1 (1-0). Meciul s-a jucat pe stadionul St. Jakob-Park din Basel, în etapa a patra a competiţiei.

Înfrângere pentru FCSB la fotbal Europa League

FCSB a pierdut în fața elvețienilor de la FC Basel în etapa a patra a competiţiei de fotbal Europa League. Xherdan Shaqiri  a marcat din penalty, în minutul 19 și din acțiune în minutul 73. Apoi, Ibrahim Salah, în minutul 88, a închis tabela pentru campioana Elveţiei. Golul de onoare pentru bucureșteni a fost marcat de Darius Olaru, în minutul 57.

Meciul a fost tranșat, în favoarea elvețienilor, încă din primele 20 de minute când FCSB a făcut mai multe greșeli. Echipa bucureșteană a avut prima ocazie a meciului, dar Tănase a reluat pe lângă poartă, la centrarea lui Radunovic. Se întâmpla în minutul 10.

În min. 12, la un contraatac al gazdelor, portarul Târnovanu a ieşit hazardat şi a făcut henţ în faţa lui Broschinski. Portarul român a fost eliminat de pe teren. La lovitura liberă care a urmat, executată de Shaqiri, în minutul 17, hențul a fost repetat de Ngezana. Arbitrul a dictat penalty după consultarea arbitrajului video. Același Shaqiri a transformat lovitura de pedeapsă și a deschis scorul în minutul 19.

FCSB a reușit să reziste, chiar și în 10 oameni pe teren, iar Olaru a avut două situaţii bune. De fiecare dată, portarul elvețienilor, Hitz a respins. A urmat replica gazdelor. Shaqiri, în minutul 41 l-a testat pe Zima cu un şut de la 19 metru. Apoi, portarul de rezervă al FCSB s-a remarcat la şutul lui Leroy din marginea careului, în minutul 45. FC Basel a mai avut două ocazii până la pauză.

FCSB a reușit egalarea în repriza secundă

În meciul de fotbal Europa League, FCSB a reuşit egalarea în repriza secundă, când Olaru a şutat cu boltă din careu în diagonală. El a înscris pentru 1-1, învingându-l pe Hitz, în minutul 57. A urmat, o nouă replică a gazdelor, prin Shaqiri, în minutul 68. Acesta a şutat din poziţie bună, dar Olaru a deviat mingea.

FCSB a fost lipsită de şansă în min. 73, când Cisse a trimis de la 22 de metri. Mingea a lovit bara şi a ajuns la Shaqiri, care a reluat în plasă, aducând-o pe FC Basel în avantaj, 2-1. Campioana României a mai avut o şansă de a egala, însă Hitz a respins şutul din unghi al lui Miculescu în minutul 79.

FC Basel a marcat ultimul gol în minutul 88, când Ibrahim Salah a șutat la colţul scurt, după o combinaţie cu Shaqiri. La gol a avut o contribuție și ieşirea greşită la intercepţie a lui Graovac.

Caseta tehnică a meciului de fotbal Europa League

FC Basel – FCSB 3-1 (1-0), într-o partidă care s-a jucat în etapa a patra a competiţiei de fotbal Europa League. Jocul s-a desfășurat pe stadionul St. Jakob-Park din Basel. Golurile au fost marcate de Xherdan Shaqiri, în minutul 19, din penalty și în minutul 73 din acțiune, și Ibrahim Salah în minutul 88, pentru gazde. Pentru FCSB a înscris, golul de onoare, Darius Olaru, în minutul 57.

Au evoluat echipele:

FC Basel: 1. Marwin Hitz – 3. Nicolas Vouilloz (27. Kevin Ruegg, 76), 26. Adrian Leon Barisic, 24. Flavius Daniliuc, 29. Moussa Cisse – 5. Metinho, 22. Leo Leroy (8. Koba Koindredi, 62) – 11. Benie Traore (21. Ibrahim Salah, 76), 10. Xherdan Shaqiri (căpitan), 19. Marin Soticek (7. Philip Otele, 62) – 17. Moritz Broschinski (14. Andrej Bacanin, 86).

Antrenor: Ludovic Magnin.

Rezerve neutilizate: 13. Mirko Salvi, 47. Tim Pfeiffer – 9. Jeremy Agbonifo, 25. Finn van Breemen, 32. Jonas Adjetey, 39. Junior Ze, 46. Kaio Eduardo.

FCSB: 32. Ştefan Târnovanu – 28. Alexandru Pantea, 30. Siyabonga Ngezana, 4. Danijel Graovac, 33. Risto Radunovic – 10. Florin Tănase (16. Mihai Lixandru, 75), 8. Adrian Şut (18. Malcom Edjouma, 46) – 11. David Miculescu (20. Dennis Politic, 85), 27. Darius Olaru (căpitan; 31. Juri Cisotti, 75), 93. Mamadou Thiam (38. Lukas Zima, 16) – 9. Daniel Bîrligea.

Antrenor: Elias Charalambous.

Rezerve neutilizate: 34. Mihai Udrea – 7. Denis Alibec, 12. David Kiki, 37. Octavian Popescu, 42. Baba Alhassan.

Arbitru: Juxhin Xhaja; arbitri asistenţi: Arber Zalla, Rejdi Avdo; al patrulea oficial: Olsion Yzeiraj (toţi din Albania); arbitru video: Michael Fabbri (Italia); arbitru asistent video: Kreshnik Barjamaj (Albania)

Observator UEFA pentru arbitri: Darko Ceferin (Slovenia); Delegat UEFA: Milovan Djukanovic (Muntenegru)

Cartonaşe galbene: Barisic (8), Leroy (45), Pantea (45+6), Bîrligea (63), Olaru (66).

Cartonaş roşu: Târnovanu (FCSB, 12).

FCSB, serie de trei înfrângeri la rând

FCSB a pierdut ultimele sale trei meciuri în competiţie după un debut cu dreptul când a reușit o victorie la limită (1-0) cu Go Ahead Eagles. Echipa lui Gigi Becali a pierdut, acasă, cu 0-2 cu Young Boys Berna, cu Bologna, 1-2 tot la Bucureşti şi, acum, cu FC Basel.

Echipa antrenată de Elias Charalambous va juca în continuare cu Steaua Roşie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la Bucureşti), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) şi Fenerbahce (29 ianuarie, la Bucureşti).

