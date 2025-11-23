CFR Cluj a reușit victoria în fața actualului lider din Superliga, , cu scorul 3-0. Meciul s-a jucat la Cluj Napoca, în cadrul etapei a 17-a.

CFR Cluj victorie în fața Rapidului

Pe teren propriu, în Gruia, clujenii au pus presiune pe adversari încă din primul minut al meciului de . CFR Cluj a tras pentru a obține victoria, însă Aioanei s-a opus cu succes, până la pauză, oricărei amenințări. În minutul cinci portarul giuleştenilor a intervenit la Louis Munteanu, iar în minutul 12 a bloct lovitura venită de la Korenica.

Replica bucureştenilor s-a lăsat așteptată până în minutul 34, când Petrila a şutat şi Sinyan a respins din faţa porţii goale.

După pauză a venit primul gol al clujenilor, în minutul 48. Andrei Cordea a deschis scorul după o combinaţie cu Louis Munteanu şi Meriton Korenica. La rândul lor, rapidiștii au trecut pe lângă egalare în minutul 52, când Christensen a ratat.

Replica celor de la CFR a venit prin Louis Munteanu care l-a întins pe portarul rapidist, în minutul 63. Aioanei a reușit să-și salveze echipa până în minutul 71. El a cedat pentru a doua oară la șutul aceluiași Cordea care a reușit dubla după ce a profitat de o respingere greşită a goalkeeperului oaspeţilor. Ultimul gol, al victoiei a venit în minutul 77, de la Korenica.

Clujenii pun capăt seriei fără înfrângere a Rapidului

CFR Cluj s-a impus cu 3-0 în faţa liderului, Rapid, însă giuleștenii se mențin pe primul loc în Superliga. Rapid a venit la Cluj după o serie de cinci victorii şi un egal. După această înfrângere, echipa din Giulești a acumulat 35 de puncte în .

Rapidiștii pot pierde primul loc, în fața lui FC Botoșani, dacă moldovenii câștigă cu Dinamo. Partida este programată luni seara, în ultima zi a etapei a 17-a.

De partea cealaltă, CFR Cluj a făcut 19 puncte şi ocupă locul 11. CFR a reuşit în premieră în acest sezon două victorii consecutive.

Caseta tehnică a meciului CFR Cluj – Rapid București

CFR 1907 Cluj – Rapid Bucureşti s- a încheiat cu scorul final 3-0, la pauză 0-0, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din . Au marcat Andrei Cordea în minutle 48 și 71, precum și Meriton Korenica în minutul 77. Cartonaşe galbene au primit: T. Keita 29, Korenica 39, tehnicianul Daniel Pancu 62 / K. Keita 23

CFR Cluj: Hindrich – V. Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Emerllahu (Fică 81), Djokovic, Tidiane Keita (Perianu 81) – Cordea (Şfaiţ 87), L. Munteanu (Slimani 88), Korenica (Deac 90+2). Antrenor: Daniel Pancu

Rapid București: Aioani – Onea, Kramer, D. Ciobotariu, Braun (Micovschi 82) – Vulturar (R. Pop 74), Kader Keita (Koljic 66), T. Christensen – Al. Dobre, Baroan (Jambor 75), Petrila (Hromada 75). Antrenor: Costel Gâlcă

Arbitri: Florin Andrei – Mihai Marica, Cristian Ilinca; Arbitri VAR: Sorin Costreie – Sebastian Gheorghe