B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Fotbal în Superliga. CFR Cluj a reușit victoria în fața liderului Rapid (3-0)

Fotbal în Superliga. CFR Cluj a reușit victoria în fața liderului Rapid (3-0)

Adrian Teampău
23 nov. 2025, 23:13
Fotbal în Superliga. CFR Cluj a reușit victoria în fața liderului Rapid (3-0)
Cuprins
  1. CFR Cluj victorie în fața Rapidului
  2. Clujenii pun capăt seriei fără înfrângere a Rapidului
  3. Caseta tehnică a meciului CFR Cluj – Rapid București

CFR Cluj a reușit victoria în fața actualului lider din Superliga, Rapid București, cu scorul 3-0. Meciul s-a jucat la Cluj Napoca, în cadrul etapei a 17-a.

CFR Cluj victorie în fața Rapidului

Pe teren propriu, în Gruia, clujenii au pus presiune pe adversari încă din primul minut al meciului de fotbal. CFR Cluj a tras pentru a obține victoria, însă Aioanei s-a opus cu succes, până la pauză, oricărei amenințări. În minutul cinci portarul giuleştenilor a intervenit la Louis Munteanu, iar în minutul 12 a bloct lovitura venită de la Korenica.

Replica bucureştenilor s-a lăsat așteptată până în minutul 34, când Petrila a şutat şi Sinyan a respins din faţa porţii goale.

După pauză a venit primul gol al clujenilor, în minutul 48. Andrei Cordea a deschis scorul după o combinaţie cu Louis Munteanu şi Meriton Korenica. La rândul lor, rapidiștii au trecut pe lângă egalare în minutul 52, când Christensen a ratat.

Replica celor de la CFR a venit prin Louis Munteanu care l-a întins pe portarul rapidist, în minutul 63. Aioanei a reușit să-și salveze echipa până în minutul 71. El a cedat pentru a doua oară la șutul aceluiași Cordea care a reușit dubla după ce a profitat de o respingere greşită a goalkeeperului oaspeţilor. Ultimul gol, al victoiei a venit în minutul 77, de la Korenica.

Clujenii pun capăt seriei fără înfrângere a Rapidului

CFR Cluj s-a impus cu 3-0 în faţa liderului, Rapid, însă giuleștenii se mențin pe primul loc în Superliga. Rapid a venit la Cluj după o serie de cinci victorii şi un egal. După această înfrângere, echipa din Giulești a acumulat 35 de puncte în clasament.

Rapidiștii pot pierde primul loc, în fața lui FC Botoșani, dacă moldovenii câștigă cu Dinamo. Partida este programată luni seara, în ultima zi a etapei a 17-a.

De partea cealaltă, CFR Cluj a făcut 19 puncte şi ocupă locul 11. CFR a reuşit în premieră în acest sezon două victorii consecutive.

Caseta tehnică a meciului CFR Cluj – Rapid București

CFR 1907 Cluj – Rapid Bucureşti s- a încheiat cu scorul final 3-0, la pauză 0-0, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj Napoca. Au marcat  Andrei Cordea în minutle 48 și 71, precum și Meriton Korenica în minutul 77. Cartonaşe galbene au primit: T. Keita 29, Korenica 39, tehnicianul Daniel Pancu 62 / K. Keita 23

CFR Cluj: Hindrich – V. Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Emerllahu (Fică 81), Djokovic, Tidiane Keita (Perianu 81) – Cordea (Şfaiţ 87), L. Munteanu (Slimani 88), Korenica (Deac 90+2). Antrenor: Daniel Pancu

Rapid București: Aioani – Onea, Kramer, D. Ciobotariu, Braun (Micovschi 82) – Vulturar (R. Pop 74), Kader Keita (Koljic 66), T. Christensen – Al. Dobre, Baroan (Jambor 75), Petrila (Hromada 75). Antrenor: Costel Gâlcă

Arbitri: Florin Andrei – Mihai Marica, Cristian Ilinca; Arbitri VAR: Sorin Costreie – Sebastian Gheorghe

Tags:
Citește și...
Gheorghe Hagi își confirmă revenirea în antrenorat. Când va fi din nou pe banca tehnică
Sport
Gheorghe Hagi își confirmă revenirea în antrenorat. Când va fi din nou pe banca tehnică
Federația de Gimnastică a dizolvat loturile naționale, după scandalul uriaș. Ce presupune această măsură și cum sunt afectați sportivii
Sport
Federația de Gimnastică a dizolvat loturile naționale, după scandalul uriaș. Ce presupune această măsură și cum sunt afectați sportivii
Cum au primit „tricolorii” vestea că vor juca împotriva Turciei pentru calificarea la Campionatul Mondial. Dennis Man: „Noi să fim sănătoși”
Sport
Cum au primit „tricolorii” vestea că vor juca împotriva Turciei pentru calificarea la Campionatul Mondial. Dennis Man: „Noi să fim sănătoși”
România, ghinionistă la tragerea la sorți pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026
Sport
România, ghinionistă la tragerea la sorți pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026
Ion Țiriac a rupt tăcerea și explică ce este „corect” și ce devine „crimă” în sportul de performanță după scandalul Voinea: „O mamă are dreptul să-și crească copilul așa cum crede”
Sport
Ion Țiriac a rupt tăcerea și explică ce este „corect” și ce devine „crimă” în sportul de performanță după scandalul Voinea: „O mamă are dreptul să-și crească copilul așa cum crede”
Naționala de fotbal, evoluție constantă în clasamentul FIFA. România ocupă locul 47 după ultimele meciuri
Sport
Naționala de fotbal, evoluție constantă în clasamentul FIFA. România ocupă locul 47 după ultimele meciuri
România a învins San Marino cu 7-1, în preliminariile Campionatului Mondial. Ianis Hagi privește cu optimist meciul de baraj: „Ne vedem în SUA”
Sport
România a învins San Marino cu 7-1, în preliminariile Campionatului Mondial. Ianis Hagi privește cu optimist meciul de baraj: „Ne vedem în SUA”
Sabrina Voinea îi ia apărarea mamei sale după ce Camelia Voinea a fost acuzată de abuz. „Este un sport dur: palme rupte, lacrimi, sacrificii”
Sport
Sabrina Voinea îi ia apărarea mamei sale după ce Camelia Voinea a fost acuzată de abuz. „Este un sport dur: palme rupte, lacrimi, sacrificii”
Suporteri FCSB au fost arestați pentru tâlhărie. Cine se face vinovat pentru atacurile asupra rapidiștilor
Sport
Suporteri FCSB au fost arestați pentru tâlhărie. Cine se face vinovat pentru atacurile asupra rapidiștilor
Giovanni Becali, despre femeile arbitru în fotbal: Sunt incoruptibile. Dacă te duci la ele, te alungă, îți mai dau un cartonaș
Sport
Giovanni Becali, despre femeile arbitru în fotbal: Sunt incoruptibile. Dacă te duci la ele, te alungă, îți mai dau un cartonaș
Ultima oră
23:40 - Cum se apără organismul împotriva îmbătrânirii. Celulele gardian care ne protejează de efectele înaintării în vârstă. Studiu medical
22:45 - Accident grav la Brăila. Autoritățile au activat Planul roşu de intervenţie
22:24 - Șapte ani de închisoare pentru o invitație la ceai. Condamnarea a fost pronunțată în Rusia
22:00 - Prima rundă de negocieri s-a încheiat la Geneva. Marco Rubio apreciază progresul realizat pe planul lui Trump
21:27 - Franța instituie serviciul militar voluntar. Președintele Macron așteptat să facă anunțul
20:48 - Zapada pune probleme în trafic în mai multe zone. Poliția rutieră recomandă cauciucuri de iarnă
20:24 - Tragedie la Constanța. Cadavrul unei femei, descoperit în Canalul Dunăre – Marea Neagră
20:04 - Planul lui Donald Trump pentru Ucraina. Contrapropunerea europeană pentru încheirea războiului
19:28 - Orientul Mijlociu în flăcări. Israelul a lansat un nou atac asupra captalei Libanului. Cel puțin două persoane au murit
19:04 - Volodimir Zelenski, dispus la un compromis pe planul lui Trump. Semnale pozitive în negocierile de la Geneva