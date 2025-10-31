B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Fotbal Superliga. Dinamo București, victorie dramatică în fața CFR Cluj (2-1)

Fotbal Superliga. Dinamo București, victorie dramatică în fața CFR Cluj (2-1)

Adrian Teampău
31 oct. 2025, 23:16
Fotbal Superliga. Dinamo București, victorie dramatică în fața CFR Cluj (2-1)
Dinamo București - CFR Cluj Sursa foto: Hepta / SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Cuprins
  1. Dinamo București, victorie cu CFR Cluj
  2. CFR Cluj a deschis scorul după pauză
  3. Caseta tehnică a meciului Dinamo Bucureşti – CFR 1907 Cluj

Dinamo București a câștigat dramatic meciul cu CFR Cluj, scor final 2-1 (0-0), vineri seara, pe Arena Naţională. A fost primul meci al etapei a 15-a actuala ediție a Superligii.

Dinamo București, victorie cu CFR Cluj

Meciul a fost precedat de un moment de reculegere în memoria victimelor de la Colectiv, tragedia de la care s-au împlinit zece ani. Până la acest meci, Dinamo București avea o singură victorie, în precedentele cinci etape (trei egaluri, un eşec). De partea cealaltă, CFR se află la a treia înfrângere consecutivă în campionat. CFR Cluj a disputat ultimul meci înaintea instalării antrenorului Daniel Pancu pe banca tehnică.

Dinamoviștii au avut prima ocazie a meciului, dar portarul Octavian Vâlceanu a respins mingea trimisă cu capul de Nikita Stoinov, în minutul 13.

Oaspeţii au avut ocazii mari prin Meriton Korenica, în minutul 24 și prin Viktor Kun, în minutul 32. Șuturile celor doi au fost respinse de portarul Alexandru Roşca. Ulterior, în minutul 36, Emerllahu a ratat incredibil de la 11 metri.

De partea cealaltă, Dinamo a reuşit să înscrie după pauză, prin Alexandru Musi. Golul acestuia, din minutul 56, a fost anulat de VAR pentru ofsaid.

CFR Cluj a deschis scorul după pauză

Clujenii au deschis scorul, cu Dinamo București în minutul 69. Golul a fost marcate de kosovarul Lindon Emerllahu, care s-a împiedicat în mingea centrată de Louis Munteanu. Apoi, Păun a fost aproape de desprindere pe tabelă, în minutul 72. El a trimis un lob peste poarta părăsită de Roşca, după o greşeală a portarului dinamovist.

Dinamo a mai ratat prin Eddy Gnahore, în minutul 80 și prin Gheorghi Milanov care l-a pus la încercare pe Vâlceanu în minutul 84. Perica a trimis în bară în minutul 84. De partea cealaltă, Louis Munteanu a şutat la poartă, în minutul 86, dar Roşca a respins.

Câinii Roșii au revenit pe finalul meciului datorită celor două rezerve introduse în teren. Francezul Mamoudou Karamoko a înscris în minutul 90, din pasa croatului Stipe Perica. Două minute mai târziu, spaniolul Alberto Soro a dat golul victoriei la capătul unei acţiuni personale. A fost prima reușită a ibericului în tricoul alb-roșu.

Bucureştenii au 27 de puncte şi se află pe locul al patrulea în clasament. Clujenii bifează încă o înfrângere şi, cu 13 puncte, sunt pe locul 13.

Caseta tehnică a meciului Dinamo Bucureşti – CFR 1907 Cluj

Dinamo: Al. Roşca – Ikoko, K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean (Milanov 80), C. Cîrjan (Alberto Soro 80) – D. Armstrong (Karamoko 65), Al. Pop (Perica 65), Al. Musi (Caragea 80). Antrenor: Zeljko Kopic

CFR Cluj: Vâlceanu – V. Kun (Biliboc 78), Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Emerllahu (Fică 85) – Cordea (Al. Păun 62), Slimani (Louis Munteanu 62), Korenica (Zouma 78). Antrenor: Laurenţiu Rus.

Au marcat: Mamoudou Karamoko (90), Alberto Soro (90+2), respectiv Lindon Emerllahu (69).

Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ionuţ Traian Neacşu (Bucureşti); al patrulea oficial: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova); Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); Arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanţa)

Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) – CCA, Romulus Chihaia (Bucureşti) –

Tags:
Citește și...
Kylian Mbappé a primit „Gheata de Aur”. Starul francez le-a mulțumit colegilor: „Datorită lor sunt la apogeul meu”
Sport
Kylian Mbappé a primit „Gheata de Aur”. Starul francez le-a mulțumit colegilor: „Datorită lor sunt la apogeul meu”
România poate fi gazda finalei Europa League. FRF a depus candidatura pentru prestigiosul act
Sport
România poate fi gazda finalei Europa League. FRF a depus candidatura pentru prestigiosul act
Gigi Becali, pus la încercare de Fisc. Cât riscă FCSB după analiza de risc ANAF
Sport
Gigi Becali, pus la încercare de Fisc. Cât riscă FCSB după analiza de risc ANAF
Ce nu merge la CFR Cluj: 5 motive pentru care echipa a ajuns în zona retrogradării
Sport
Ce nu merge la CFR Cluj: 5 motive pentru care echipa a ajuns în zona retrogradării
Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă la Hong Kong. Românca merge în sferturi: „N-a fost ușor să revin”
Sport
Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă la Hong Kong. Românca merge în sferturi: „N-a fost ușor să revin”
Scandal la lotul feminin de gimnastică între sportiva Denisa Golgotă și Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei Voinea. Acuzații grave și amenințări
Sport
Scandal la lotul feminin de gimnastică între sportiva Denisa Golgotă și Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei Voinea. Acuzații grave și amenințări
Djokovic despre cine îl motivează să continue după 40 de ani
Sport
Djokovic despre cine îl motivează să continue după 40 de ani
Ultimele noutăți despre Cristina Neagu. Cum își petrece timpul fosta campioană după retragerea din handbal
Sport
Ultimele noutăți despre Cristina Neagu. Cum își petrece timpul fosta campioană după retragerea din handbal
Dan Alexa, dezvăluiri despre momentul în care Anamaria Prodan l-a lovit: „Am sfidat ridicolul!”
Sport
Dan Alexa, dezvăluiri despre momentul în care Anamaria Prodan l-a lovit: „Am sfidat ridicolul!”
Lovitură pentru Simona Halep. Ar fi pierdut milioane de euro în doar câteva luni. Ce s-a întâmplat
Sport
Lovitură pentru Simona Halep. Ar fi pierdut milioane de euro în doar câteva luni. Ce s-a întâmplat
Ultima oră
00:04 - Jesse Eisenberg a surprins cu gestul său. Actorul va dona un rinichi unui necunoscut: „Da, e adevărat” (VIDEO)
23:53 - Justiția din Elveția, pusă în dificultate de o bătaie între români. Conflictul s-a soldat cu mai multe victime
23:40 - Tragedie de Halloween în Ilfov. Bărbat înjunghiat de un puști de 13 ani plecat la colindat
23:23 - Etichete transparente: din 2026, producătorii vor indica clar originea mierii
22:48 - A murit un cunoscut actor francez. Tcheky Karyo a colaborat cu marii regizori ai lumii
22:46 - Vedetele din România care au declarat război Halloween-ului. „Noi suntem cu Dumnezeu, nu ne punem coarne de draci”
22:16 - Experiența care i-a schimbat viața lui Emil Mitrache. Cine este femeia care l-a salvat de la moarte: „Mi-a cam vâjâit glonțul pe la ureche”
22:15 - Când se va întâlni Nicușor Dan cu Donald Trump. Ludovic Orban anunță când va merge președintele la Washington
22:02 - Alimentul care poate preveni apariția demenței dacă este consumat o dată pe săptămână
21:35 - Ludovic Orban dezvăluie culisele numirii Oanei Gheorghiu în Guvern. Ce relație este între Nicușor Dan și PSD