Dinamo București a câștigat dramatic meciul cu CFR Cluj, scor final 2-1 (0-0), vineri seara, pe . A fost primul meci al etapei a 15-a actuala ediție a Superligii.

Meciul a fost precedat de un moment de reculegere în memoria victimelor de la Colectiv, tragedia de la care s-au împlinit zece ani. Până la acest meci, Dinamo București avea o singură victorie, în precedentele cinci etape (trei egaluri, un eşec). De partea cealaltă, CFR se află la a treia înfrângere consecutivă în campionat. CFR Cluj a disputat ultimul meci înaintea instalării antrenorului pe banca tehnică.

Dinamoviștii au avut prima ocazie a meciului, dar portarul Octavian Vâlceanu a respins mingea trimisă cu capul de Nikita Stoinov, în minutul 13.

Oaspeţii au avut ocazii mari prin Meriton Korenica, în minutul 24 și prin Viktor Kun, în minutul 32. Șuturile celor doi au fost respinse de portarul Alexandru Roşca. Ulterior, în minutul 36, Emerllahu a ratat incredibil de la 11 metri.

De partea cealaltă, Dinamo a reuşit să înscrie după pauză, prin Alexandru Musi. Golul acestuia, din minutul 56, a fost anulat de VAR pentru ofsaid.

CFR Cluj a deschis scorul după pauză

Clujenii au deschis scorul, cu Dinamo București în minutul 69. Golul a fost marcate de kosovarul Lindon Emerllahu, care s-a împiedicat în mingea centrată de Louis Munteanu. Apoi, Păun a fost aproape de desprindere pe tabelă, în minutul 72. El a trimis un lob peste poarta părăsită de Roşca, după o greşeală a portarului dinamovist.

Dinamo a mai ratat prin Eddy Gnahore, în minutul 80 și prin Gheorghi Milanov care l-a pus la încercare pe Vâlceanu în minutul 84. Perica a trimis în bară în minutul 84. De partea cealaltă, Louis Munteanu a şutat la poartă, în minutul 86, dar Roşca a respins.

Câinii Roșii au revenit pe finalul meciului datorită celor două rezerve introduse în teren. Francezul Mamoudou Karamoko a înscris în minutul 90, din pasa croatului Stipe Perica. Două minute mai târziu, spaniolul Alberto Soro a dat golul victoriei la capătul unei acţiuni personale. A fost prima reușită a ibericului în tricoul alb-roșu.

Bucureştenii au 27 de puncte şi se află pe locul al patrulea în . Clujenii bifează încă o înfrângere şi, cu 13 puncte, sunt pe locul 13.

Caseta tehnică a meciului Dinamo Bucureşti – CFR 1907 Cluj

Dinamo: Al. Roşca – Ikoko, K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean (Milanov 80), C. Cîrjan (Alberto Soro 80) – D. Armstrong (Karamoko 65), Al. Pop (Perica 65), Al. Musi (Caragea 80). Antrenor: Zeljko Kopic

CFR Cluj: Vâlceanu – V. Kun (Biliboc 78), Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Emerllahu (Fică 85) – Cordea (Al. Păun 62), Slimani (Louis Munteanu 62), Korenica (Zouma 78). Antrenor: Laurenţiu Rus.

Au marcat: Mamoudou Karamoko (90), Alberto Soro (90+2), respectiv Lindon Emerllahu (69).

Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ionuţ Traian Neacşu (Bucureşti); al patrulea oficial: Viorel Nicuşor Flueran (Craiova); Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); Arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanţa)

Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) – CCA, Romulus Chihaia (Bucureşti) –