B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Gafă de tot râsul la TV, în direct. O jurnalistă l-a întrebat pe un jucător al Bremen dacă e fericit, după ce echipa lui a încasat 4 goluri: „În caz că nu știi…” (VIDEO)

Gafă de tot râsul la TV, în direct. O jurnalistă l-a întrebat pe un jucător al Bremen dacă e fericit, după ce echipa lui a încasat 4 goluri: „În caz că nu știi…” (VIDEO)

Traian Avarvarei
24 aug. 2025, 19:20
Gafă de tot râsul la TV, în direct. O jurnalistă l-a întrebat pe un jucător al Bremen dacă e fericit, după ce echipa lui a încasat 4 goluri: „În caz că nu știi...” (VIDEO)
Sursa foto: Football Talk / X

Eintracht Frankfurt – Werder Bremen s-a terminat 4-1 în prima etapă a sezonului din Bundesliga. Dar nu meciul în sine a fost intens discutat, ci gafa făcută de o jurnalistă la un interviu de după.

Gafa unei jurnaliste, într-un interviu cu Marco Friedl

Aflată la zona de flash-interviu, Katharina Kleinfeldt, reporter la Sky, l-a avut invitat pe Marco Friedl, căpitanul celor de la Bremen. Ea l-a întrebat despre victorie, deși echipa lui tocmai pierduse categoric.

Katharina pe Friedl: Este această victorie la debut cea la care te așteptai?

Marco Friedl, vizibil contrariat și descurajat: Sunt jucătorul lui Werder Bremen, în caz că nu știi…

Jurnalista s-a rușinat și și-a cerut imediat scuze.

Katharina pe Friedl: Oh… Eu… scuzați! E vina mea. Îmi pare rău! Îmi cer scuze! O vom lua de la capăt.

Ea a dat apoi mâna cu jucătorul și au continuat interviul.

Se poate ca jurnalista să fi gafat pentru că Friedl făcuse schimb de tricouri, înainte de interviu, cu portarul celor de la Frankfurt, Michael Zetterer.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
CTP critică mesajul Soranei Cîrstea, după succesul de la Cleveland: „Îmi pare rău că Sorana continuă să utilizeze acest clișeu românos mincinos”
Sport
CTP critică mesajul Soranei Cîrstea, după succesul de la Cleveland: „Îmi pare rău că Sorana continuă să utilizeze acest clișeu românos mincinos”
Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland (VIDEO)
Sport
Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland (VIDEO)
Nepoata Simonei Halep, gimnasta Cristina Halep, ar fi fost agresată de antrenoare: „Într-un clip se vede cum Maria Gîrbea o lovește și o trage de păr” (FOTO)
Sport
Nepoata Simonei Halep, gimnasta Cristina Halep, ar fi fost agresată de antrenoare: „Într-un clip se vede cum Maria Gîrbea o lovește și o trage de păr” (FOTO)
Ianis Hagi, out de la Echipa Naţională. Lucescu a explicat de ce nu-l va convoca: „Este imposibil”
Sport
Ianis Hagi, out de la Echipa Naţională. Lucescu a explicat de ce nu-l va convoca: „Este imposibil”
Roger Federer este al doilea tenismen care a devenit miliardar, după Ion Țiriac
Sport
Roger Federer este al doilea tenismen care a devenit miliardar, după Ion Țiriac
Ioan Varga a ales înlocuitorul lui Dan Petrescu. La cine s-a orientat patronul CFR
Sport
Ioan Varga a ales înlocuitorul lui Dan Petrescu. La cine s-a orientat patronul CFR
Gigi Becali a dat verdictul! Cine este „numărul 1”, după partida cu Aberdeen: „El e cel mai bun”
Sport
Gigi Becali a dat verdictul! Cine este „numărul 1”, după partida cu Aberdeen: „El e cel mai bun”
Mirel Rădoi, după reușita Universității Craiova în fața turcilor: „Dacă nu suntem în stare, nu intrăm în istoria Universității Craiova”
Sport
Mirel Rădoi, după reușita Universității Craiova în fața turcilor: „Dacă nu suntem în stare, nu intrăm în istoria Universității Craiova”
FCSB – Aberdeen 2-2. Campioana României a fost la un pas de a-i învinge pe scoțieni în play-off Europa League
Sport
FCSB – Aberdeen 2-2. Campioana României a fost la un pas de a-i învinge pe scoțieni în play-off Europa League
Dan Petrescu și-a dat demisia după umilința suferită de CFR Cluj în Suedia: „A fost ultimul meu meci. Mi-e rușine de acest rezultat” (VIDEO)
Sport
Dan Petrescu și-a dat demisia după umilința suferită de CFR Cluj în Suedia: „A fost ultimul meu meci. Mi-e rușine de acest rezultat” (VIDEO)
Ultima oră
21:54 - Câți bani cheltuie părinții pe rechizite anul acesta: „Nu avem buget, pentru copil facem orice”
21:27 - Ce studii are Ionuț Rusu și ce meserie a practicat înainte să devină comediant: „Eram plecat câte două luni și, crede-mă, în condiții nasoale”
20:59 - Ella Vișan de la Insula Iubirii le-a răspuns celor care o judecă după scena intimă cu Teo din baie: „Jumătate din voi ați fost aduși de barză”
20:33 - Ciprian Ciucu, candidatul de dreapta cu cel mai mare potențial electoral în Capitală
20:22 - Accidentul în care au murit 4 tineri | „Șoferul ar fi încercat să vadă puterea mașinii”. S-au rostogolit circa 600 de metri. De ce au fost găsiți după 9 ore
19:49 - Ordin de restricţie pentru un poliţist din Mureș, după ce și-a bătut iubita
18:47 - „Un dac neaoş din Nigeria a venit să se spovedească”. Părintele Francisc Doboş, mesaj ironic după îndemnul lui Dan Tanasă (AUR) să refuzăm livratorii străini (FOTO)
18:21 - CTP critică mesajul Soranei Cîrstea, după succesul de la Cleveland: „Îmi pare rău că Sorana continuă să utilizeze acest clișeu românos mincinos”
17:58 - Ciprian Ciucu: A început bătălia sondajelor. Eu nu voi cumpăra niciodată protecție prin sondaje și nu voi minți
17:30 - Surprize într-un sondaj INSCOP realizat la comanda PNL. Cine sunt favoriții în cursa pentru Primăria Capitalei (FOTO)