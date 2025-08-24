Gafă de tot râsul la TV, în direct. O jurnalistă l-a întrebat pe un jucător al Bremen dacă e fericit, după ce echipa lui a încasat 4 goluri: „În caz că nu știi...” (VIDEO)

Eintracht Frankfurt – Werder Bremen s-a terminat 4-1 în prima etapă a sezonului din Bundesliga. Dar nu meciul în sine a fost intens discutat, ci gafa făcută de o jurnalistă la un interviu de după.

Gafa unei jurnaliste, într-un interviu cu Marco Friedl

Aflată la zona de flash-interviu, Katharina Kleinfeldt, reporter la Sky, l-a avut invitat pe Marco Friedl, căpitanul celor de la Bremen. Ea l-a întrebat despre victorie, deși echipa lui tocmai pierduse categoric.

Werder Bremen captain Marco Friedl swapped shirts with Frankfurt keeper Michael Zetter after his side lost 1-4. Sky Sports journalist then asks him if he’s happy with the win. Marco Friedl: „I’m a Werder Bremen player in case you don’t know.” — Troll Football (@TrollFootball)

Katharina pe Friedl: Este această victorie la debut cea la care te așteptai?

Marco Friedl, vizibil contrariat și descurajat: Sunt jucătorul lui Werder Bremen, în caz că nu știi…

Jurnalista s-a rușinat și și-a cerut imediat scuze.

Katharina pe Friedl: Oh… Eu… scuzați! E vina mea. Îmi pare rău! Îmi cer scuze! O vom lua de la capăt.

Ea a dat apoi mâna cu jucătorul și au continuat interviul.

Se poate ca jurnalista să fi gafat pentru că Friedl făcuse schimb de tricouri, înainte de interviu, cu portarul celor de la Frankfurt, Michael Zetterer.